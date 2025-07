Occupabilità dei lavoratori: pubblicato il quarto avviso Gol

CAMPOBASSO. È stato pubblicato l’Avviso n. 4 per l’attuazione del Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), approvato con Determina Dirigenziale n. 3828 del 1° luglio 2025. L’iniziativa, finanziata dall’Unione Europea nell’ambito del Pnrr – Next Generation EU, rappresenta un tassello fondamentale per rafforzare le politiche attive del lavoro e la formazione professionale nella Regione Molise, in coerenza con il Piano Attuativo Regionale (PAR Molise 2023). L’obiettivo principale è quello di acquisire e approvare nuove candidature e proposte formative per aggiornare e ampliare il Catalogo dell’Offerta Formativa Regionale GOL, con l’intento di accompagnare la trasformazione del mercato del lavoro attraverso interventi flessibili, capaci di facilitare le transizioni occupazionali e migliorare l’occupabilità dei cittadini, innalzando il livello delle competenze.

L’Avviso si rivolge a quattro tipologie di percorsi formativi. Il Percorso 1, dedicato al reinserimento lavorativo, è pensato per coloro che sono già vicini al mercato del lavoro e facilmente occupabili, e prevede attività formative di breve durata. Il Percorso 2, incentrato sull’aggiornamento (Upskilling), è destinato a lavoratori che necessitano di rinnovare le proprie competenze professionali attraverso corsi brevi, da un minimo di 16 a un massimo di 150 ore. Il Percorso 3, relativo alla riqualificazione (Reskilling), si rivolge a chi ha bisogno di un percorso più strutturato, con una durata compresa tra le 151 e le 600 ore, finalizzato a ottenere nuove qualifiche e a rafforzare anche le competenze di base e trasversali. Infine, il Percorso 4, denominato Lavoro e Inclusione, è pensato per soggetti fragili o vulnerabili – come giovani NEET, donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità e lavoratori over 55 – e prevede azioni integrate con i servizi territoriali (sociali, sanitari, educativi), oltre a percorsi formativi sia brevi (su competenze digitali, di base e trasversali) sia lunghi (fino a 600 ore).

I destinatari del Programma GOL includono una vasta platea di cittadini: percettori di ammortizzatori sociali come NASPI e DIS-COLL, beneficiari di nuove misure di inclusione come l’Assegno di Inclusione e il Supporto per la Formazione e il Lavoro, lavoratori fragili o vulnerabili, giovani NEET sotto i 30 anni, donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori maturi over 55 e altri soggetti con minori opportunità occupazionali e redditi bassi. La dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso ammonta a € 1.923.835,17 e le attività formative dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2025, per garantire il monitoraggio e il raggiungimento degli obiettivi previsti. Possono candidarsi alla realizzazione degli interventi esclusivamente gli Organismi di Formazione accreditati alla formazione presso la Regione Molise.

Come sottolineato da Roberto Di Baggio, Presidente della III Commissione Consiliare e Consigliere Regionale con delega all’Istruzione e alla Formazione Professionale, “la dotazione finanziaria di quasi 2 milioni di euro è un segnale forte dell’investimento che la Regione, in sinergia con i fondi europei, intende attuare per il futuro occupazionale del Molise. L’Avviso GOL si configura come un volano per la crescita professionale e personale di numerosi individui. La sua attuazione efficace sarà fondamentale per sostenere la competitività del territorio molisano, favorendo l’occupabilità e contribuendo a una maggiore stabilità economica e sociale. La sinergia tra formazione di qualità e partecipazione attiva sarà la chiave per il successo di questo ambizioso programma.”