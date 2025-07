Otto vigili estivi chiamati a rinforzare la Polizia locale a Campomarino

CAMPOMARINO. Il Comune di Campomarino ha ufficializzato, con la determinazione dei Servizi Demografici n. 65 del 4 luglio 2025, l’assunzione a tempo determinato di otto istruttori di vigilanza per il periodo estivo.

La decisione arriva a seguito di una selezione pubblica per colloquio, indetta per far fronte alle esigenze stagionali di controllo e sicurezza sul territorio, in particolare nei mesi di luglio e agosto. Il procedimento si inserisce nel quadro del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025–2027, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 97 del 19 giugno 2025, che ha previsto l’inserimento temporaneo di personale part-time (30 ore settimanali) nell’area degli istruttori, profilo professionale di istruttore di vigilanza.

L’avviso di selezione era stato pubblicato il 10 giugno 2025 sul portale InPA e sul sito istituzionale del Comune, in conformità al D.P.R. 82/2023.

Dopo la nomina della Commissione esaminatrice e la valutazione dei candidati, è stata redatta la graduatoria finale di merito, approvata con la determinazione in oggetto. La graduatoria, pubblicata in forma anonima e affissa presso la sala consiliare, resterà valida per tre anni e sarà utilizzata anche in caso di rinunce. È stata inoltre rispettata la normativa sulle riserve di posti, con priorità per volontari congedati delle Forze Armate e per operatori del servizio civile universale che abbiano concluso il servizio senza demerito.

L’Ente ha verificato la sostenibilità finanziaria dell’operazione, confermando che la spesa per il personale resta ampiamente entro i limiti previsti dalla normativa vigente. Il bilancio di previsione 2025–2027 e il rendiconto di gestione 2024 sono stati regolarmente approvati e trasmessi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche.

La determinazione, firmata dal dirigente Donato Battaglino, è stata trasmessa alle organizzazioni sindacali, alla RSU, al Comandante della Polizia Municipale, all’Ufficio Ragioneria e all’organo di revisione, e pubblicata sull’Albo Pretorio online e sul portale InPA.

Con questa operazione, il Comune di Campomarino rafforza il proprio impegno per garantire un’estate sicura e ordinata, valorizzando al contempo la trasparenza amministrativa e l’efficienza nella gestione del personale