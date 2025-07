Partiti i lavori per attrezzare l’arenile di “Spiaggia Abile” a Petacciato

PETACCIATO. Venerdì scorso, 27 giugno sono partiti i lavori per attrezzare l’arenile a sud del Lido Calypso con strutture adatte ad ospitare le persone diversamente abili, dando loro la possibilità di vivere il turismo al mare nel modo più confortevole possibile. “Spiaggia Abile” è un progetto di turismo inclusivo che pone il Comune di Petacciato, insieme agli altri comuni costieri di Montenero di Bisaccia, Termoli e Campomarino, in una posizione di accoglienza ad elevato spessore morale, civico e di turismo inclusivo. «Durante gli ultimi due anni, 2023 e 2024, insieme a Gianpiero Lascelandà, allora assessore all’Ambiente, ho seguito l’evoluzione della fase progettuale con passione, partecipando a tutte le riunioni con gli altri tre comuni costieri.

Sapevamo che sarebbe stata una sfida da non perdere per il grande valore aggiunto al nostro territorio – illustra il sindaco Antonio Di Pardo, a nome dell’intera amministrazione comunale – a febbraio 2025, ormai il progetto era nella fase conclusiva, c’erano tutte le condizioni per farlo diventare realtà, quella realtà che avrebbe cambiato il modo di fare turismo inclusivo a Petacciato. Grazie all’assessore Cristina Limone e al Consigliere comunale Fabio Berchicci, Petacciato ha partecipato alla Borsa Internazionale del Turismo a Milano con grande senso di appartenenza e spirito di collaborazione con gli altri tre comuni coinvolti. È stato un successo anche grazie agli attori che in quella fase rappresentavano il comune di Petacciato. Il risultato ad oggi è un modello che consente alle persone con esigenze di accessibilità di scegliere liberamente dove trascorrere la propria giornata al mare.

Come Amministratori siamo convinti che “Spiaggia Abile” sia un progetto di grande valore per il territorio molisano. Ha un impatto positivo reale e rappresenta una straordinaria opportunità di crescita per tutto il settore turistico regionale. Come sindaco, voglio ringraziare Simona Contucci, la sindaca di Montenero di Bisaccia, comune capofila del progetto, e tutti i tecnici che hanno lavorato allo stesso con grande professionalità. Ringrazio l’assessore regionale Gianluca Cefaratti e la consigliera Stefania Passarelli che hanno creduto e voluto portare a termine questo progetto.

Ringrazio la dottoressa Elena Nuozzi per il grande contributo professionale e la vicinanza alla nostra amministrazione. Ringrazio la dottoressa Silvia Bonoli, responsabile dell’azienda Village for all Srl, la quale ha lavorato su tanti fronti affinché questo progetto potesse nascere e poi decollare fino a raggiungere la sua realizzazione. Grazie davvero! Non da ultimo, voglio ringraziare tutti gli uffici del Comune di Petacciato per aver creduto in questo progetto, dandomi sempre supporto affinché oggi possiamo vedere concretizzato tutto il lavoro svolto in questi ultimi anni. Grazie a tutti voi e a tutti noi! I lavori procederanno spediti con l’obiettivo di vederli conclusi entro il 20 luglio 2025».