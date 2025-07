Partiti i lavori sul viadotto dell’Ingotte, limitazioni e alternative

CAMPOBASSO. Partiti i lavori sull’Ingotte.

Anas (Gruppo FS Italiane) comunica che, sono stati avviati nella giornata di oggi i lavori di consolidamento strutturale della corsia centrale del viadotto “Santa Lucia”, situato al Km 7,082 della SS 647 Dir B, nel territorio comunale di Ripalimosani,

Gli interventi, volti a garantire la sicurezza e la durabilità dell’infrastruttura, riguarderanno il consolidamento della soletta, la realizzazione di una nuova impermeabilizzazione, il rifacimento dei cordoli, delle barriere e della pavimentazione stradale.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza e ridurre al minimo i disagi per la circolazione, Anas ha predisposto un piano di gestione del traffico che prevede alcune deviazioni e limitazioni.

Nel tratto di statale interessato dalle lavorazioni è stato istituito un senso unico alternato con impianto semaforico ed il limite di velocità a 40 Km/h.

Di seguito vengono elencati una serie di percorsi alternativi, consigliati al fine di evitare il tratto interessato dai lavori:

Per il traffico proveniente da Campobasso/Ripalimosani e diretto verso Termoli si consiglia di seguire la SS 710 “Tangenziale Est di Campobasso”, la SS 711 “Tangenziale Ovest di Campobasso” e la SS 751 “Fondovalle Rivolo”, fino ad innestare la SS 647 “Fondovalle del Biferno” al Km 18,950.

Per il traffico proveniente da Termoli e diretto a Campobasso/Ripalimosani/Foggia (lungo la S.S. 647) si consiglia di deviare al Km 27,200 della S.S. 647 e di proseguire lungo la stessa S.S. 647 “Fondovalle del Biferno” fino al Km 18,950, in corrispondenza dell’intersezione con la S.S. 751 “Fondovalle Rivolo”, per poi proseguire lungo detta arteria in direzione Campobasso.

Per il traffico proveniente da Bojano/Isernia e diretto a Campobasso/Ripalimosani/Foggia (lungo la S.S. 647) si consiglia di deviare, in corrispondenza del Km 18,780 della S.S. 647, sulla S.S. 751 “Fondovalle Rivolo”.

Per il traffico proveniente dalla S.S. 747 “Fossaltina” e diretto a Campobasso/Ripalimosani/Foggia si consiglia di proseguire lungo la S.S. 647 “Fondovalle del Biferno” in direzione Bojano dal Km 22,530 fino ad imboccare la S.S. 751 “Fondovalle Rivolo”, in corrispondenza del Km 18,950 della S.S. 647.

Le limitazioni saranno in vigore fino al mese di Ottobre 2025.