“Per evitare… un mare di guai”: cani di salvataggio in azione

TERMOLI. Prima domenica di luglio e temperature sui 32 gradi (al picco, finora). Spiagge già gremite ben prima delle 11, Termoli ha ospitato una tappa significativa della campagna nazionale “Per evitare un mare di guai”, promossa dal Sindacato Italiano Balneari (SIB-FIPE) in collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto (Fin), la Guardia Costiera e numerose associazioni impegnate nella tutela della sicurezza in mare. L’iniziativa, che ha preso vita sul lungomare nord con sede operativa presso il Lido La Lampara, ha visto protagonisti i cani di salvataggio della compagnia Sics, ormai presenza affezionata sul litorale termolese, dove operano regolarmente due o tre volte a stagione. I cani, accompagnati dai loro conduttori, hanno sfilato lungo la battigia e si sono esibiti in dimostrazioni di soccorso, attirando l’attenzione di grandi e piccoli e trasmettendo un messaggio forte e chiaro: la sicurezza in spiaggia è una responsabilità collettiva, che parte dalla consapevolezza e dal rispetto delle regole.

A rafforzare il dispositivo di sicurezza, anche la presenza della Guardia Costiera di Termoli, con una motovedetta in mare a supporto della gara di nuoto in corso sul lungomare nord e con personale a terra impegnato in attività di informazione e sensibilizzazione. La sinergia tra istituzioni, operatori balneari e volontari ha trasformato la giornata in un vero e proprio laboratorio di educazione civica all’aperto, dove la prevenzione è diventata protagonista. “Questa campagna è un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato – ha dichiarato Domenico Venditti, presidente del SIB-Confcommercio Molise – il nostro obiettivo è duplice: da un lato tutelare i bagnanti, dall’altro valorizzare il lavoro degli imprenditori balneari, che ogni giorno garantiscono accoglienza, servizi e sicurezza. La presenza dei cani di salvataggio e della Guardia Costiera dimostra quanto sia fondamentale investire nella formazione e nella prevenzione. Solo così possiamo offrire un turismo balneare di qualità, all’altezza delle aspettative di chi sceglie il nostro mare”.

La campagna “Per evitare un mare di guai” prevede anche l’affissione di manifesti informativi in tutti gli stabilimenti aderenti, con indicazioni chiare su come comportarsi in spiaggia e in acqua, e il lancio di “Radio Balneare”, una web radio che accompagna l’estate con musica, aggiornamenti meteo e messaggi di pubblica utilità. A Termoli, l’iniziativa ha trovato terreno fertile: una comunità attenta, operatori preparati e un litorale che, anche grazie a giornate come questa, si conferma non solo bello, ma anche sicuro e accogliente.