Porti sicuri con piloti marittimi: nasce la Corporazione

TERMOLI. Una giornata che resterà nella storia della marittimità adriatica quella di oggi, giovedì 10 luglio 2025, quando presso il Porto Turistico Marina di San Pietro si è tenuta la cerimonia ufficiale di presentazione della nuova Corporazione Piloti dei Porti Abruzzo e Molise. La Corporazione, istituita con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su proposta della Direzione Marittima di Pescara, è diventata operativa dal 1° gennaio di quest’anno e ha accorpato il servizio di pilotaggio nei porti di Termoli, Vasto, Ortona, Pescara e sulle piattaforme offshore del Campo Rospo Mare. L’obiettivo è quello di assicurare un servizio unificato, sicuro ed efficiente, in linea con l’aumento del traffico navale e con le nuove esigenze operative dei porti medio-adriatici.

Ad aprire la cerimonia, moderata dal collega Andrea Nasillo, vicepresidente dell’Odg Molise, è stato il Capitano Stefano Marinucci, pilota in servizio dal 2000 nei porti di Termoli, Vasto e sulle piattaforme, che ha definito il momento come storico, frutto di un percorso lungo e complesso, iniziato anni fa con grande determinazione. Nel suo discorso, Marinucci ha ricordato l’importanza del pilotaggio per la sicurezza della navigazione, la necessità di professionalità sempre aggiornate e il valore del lavoro svolto spesso nell’ombra ma con grande senso del dovere. Ha ringraziato tutte le autorità coinvolte, l’Unione Piloti che ha sostenuto il progetto fin dalle origini, e ha dedicato un pensiero speciale al collega Leonardo Costagliola, con il quale ha condiviso ogni fase del cammino e che oggi, insieme a lui, forma il primo nucleo operativo della Corporazione.

A seguire, si sono susseguiti diversi interventi istituzionali e tecnici. Il Capitano di fregata Giuseppe Panico, Comandante del porto di Termoli, ha posto l’accento sulla centralità strategica della nuova organizzazione, che consente di affrontare le sfide operative in modo più coordinato e con maggior efficacia. Il Capitano di fregata Dario Ambrosino, Comandante del porto di Ortona, ha evidenziato l’importanza del lavoro di squadra che ha condotto all’unificazione dei servizi, mentre la Tenente di vascello Rossella D’Ettorre, Comandante del porto di Vasto, ha voluto sottolineare con gratitudine la discrezione e la competenza con cui il personale tecnico e amministrativo delle Capitanerie ha lavorato dietro le quinte per rendere possibile il risultato.

Uno dei momenti più intensi è stato quello della benedizione impartita da Don Mario Colavita, cappellano marittimo, che ha richiamato il valore simbolico del mare come luogo di rischio, di responsabilità, ma anche di spiritualità e missione. Significativa è stata poi la presenza del sindaco di Termoli Nico Balice, che ha espresso orgoglio per la scelta di tenere proprio a Termoli la cerimonia inaugurale, riconoscendo il ruolo crescente del porto nella strategia di rilancio della città. Il sindaco di Ortona, Angelo Di Nardo, ha parlato invece di una giornata che segna un passaggio epocale per tutta la costa abruzzese, mentre il consigliere regionale Roberto Di Pardo, già sindaco di Petacciato e presidente del Cosib, e attualmente esponente politico di riferimento sul territorio, ha messo in evidenza come la nascita della Corporazione rappresenti un investimento concreto sulla sicurezza, sulla competenza e sull’efficienza dei porti di Abruzzo e Molise.

Hanno preso la parola anche altre figure tecniche di rilievo: l’ammiraglio Salvatore Minervino, in rappresentanza della Direzione Marittima di Ancona, ha richiamato il valore della formazione e dell’esperienza nella trasmissione del sapere tra generazioni di piloti; l’ingegner Piero Bianco, esperto in infrastrutture portuali, ha evidenziato la connessione strettissima tra modernizzazione degli scali e qualità dei servizi di pilotaggio; Saul Mazzocco, operatore del settore tecnico-nautico, ha sottolineato le ricadute positive che la Corporazione potrà avere in termini di programmazione e occupazione.

Attualmente la Corporazione conta su due piloti effettivi, ma è già in corso una selezione pubblica per l’inserimento del terzo membro, come previsto dal decreto ministeriale. L’obiettivo è quello di rafforzare la continuità operativa e affrontare al meglio l’aumento di traffico previsto, soprattutto nei mesi estivi e nei periodi di maggiore concentrazione commerciale. A chiudere l’evento è stato proprio Saul Mazzocco, presidente dell’Unione Piloti marittimi, che ha ribadito il valore di questo nuovo inizio: “Questo è solo il primo passo – ha detto – ora tocca a noi far vivere questa realtà con spirito di servizio, competenza e rispetto per il mare”.

L’incontro si è concluso con un lungo applauso e una diffusa consapevolezza: con la nascita della Corporazione Piloti dei Porti Abruzzo e Molise, il sistema portuale adriatico compie un passo deciso verso l’efficienza, la sicurezza e l’integrazione tra territori, posizionandosi tra le realtà più moderne e coordinate del panorama nazionale.