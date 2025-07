Porto di Termoli: due interventi per garantire sicurezza e viabilità

TERMOLI. L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale, guidata dal Commissario Straordinario Ammiraglio Ispettore Vincenzo Leone, ha disposto due interventi fondamentali nell’area portuale di Termoli, finalizzati alla sicurezza e al miglioramento della viabilità interna.

Lavori urgenti per la messa in sicurezza degli alloggi della Capitaneria

Dal 30 giugno 2025 prenderanno il via, per una durata di circa 30 giorni, i lavori di rimozione di parti pericolanti dalle facciate dell’immobile demaniale PS/TM/C, sede degli alloggi di servizio della Capitaneria di Porto di Termoli. L’intervento, affidato alla ditta EMMETI S.r.l., comporterà l’interdizione di tratti di via Marinai d’Italia, per garantire la sicurezza di persone e mezzi durante le operazioni. Le aree interessate saranno debitamente recintate e segnalate, con divieto di accesso e sosta.

Rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale sul Molo Nord Est

A partire dal 2 luglio 2025, per circa 15 giorni, la ditta Edil Tecnocostruzioni 2008 effettuerà il rifacimento della segnaletica stradale – sia orizzontale che verticale – nell’area del Molo Nord Est, comprendente gli stalli prospicienti la Stazione Marittima. Anche in questo caso, i tratti di strada interessati saranno interdetti al traffico e alla sosta, con apposita segnaletica e controllo in loco, al fine di garantire la sicurezza durante i lavori.

Esenzioni e sicurezza

In entrambe le situazioni, sono esclusi dai divieti i mezzi della Capitaneria di Porto, delle Forze di Polizia, nonché i veicoli di soccorso ed emergenza. L’Autorità di Sistema Portuale si solleva da ogni responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dagli interventi.

Comunicazione e rispetto delle ordinanze

Le ordinanze sono già in vigore e la loro pubblicazione è garantita sul Portale Amministrazione Trasparente dell’AdSPMAM (https://adspmam.etrasparenza.it/). Si invita la cittadinanza e gli operatori portuali a rispettare rigorosamente le disposizioni, per contribuire a un ambiente portuale più sicuro ed efficiente.