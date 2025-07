Porto di Termoli: proroga dei lavori di segnaletica stradale fino al 25 luglio

TERMOLI. L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha emesso l’Ordinanza n. 43/2025, prorogando fino al 25 luglio 2025 i lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale nel Porto di Termoli. I lavori, eseguiti dalla ditta Edil Tecnocostruzioni 2008 con sede a San Cipriano d’Aversa (CE), erano stati inizialmente disciplinati dall’Ordinanza n. 37/2025 del 27 giugno 2025.

La proroga è stata concessa in seguito a una richiesta pervenuta via Pec il 10 luglio 2025 dalla stessa ditta, e dopo aver acquisito il nulla osta, con prescrizioni, dalla Capitaneria di Porto di Termoli in data 15 luglio 2025.

Durante il periodo di proroga, le aree e i tratti di strada interessati dai lavori saranno interdetti al passaggio veicolare e a qualsiasi altra attività correlata, al fine di garantire la salvaguardia e l’incolumità di persone e mezzi. In particolare, gli stalli situati presso il molo nord-est, prospicienti la Stazione Marittima, e quelli posti nell’area retrostante la Banchina di Riva, evidenziati in giallo nella planimetria allegata, sono interdetti alla sosta di qualsiasi veicolo e mezzo.

La ditta Edil Tecnocostruzioni 2008 è tenuta a interdire fisicamente l’area di volta in volta oggetto dei lavori, mediante l’apposizione di barriere, personale di guardia e appositi cartelli monitori per segnalare il divieto di accesso a persone e mezzi. Dovrà inoltre segnalare il divieto di sosta con rimozione forzata dei mezzi nelle aree interessate almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori in ciascuna area. È altresì prescritto che i lavori siano interrotti durante gli orari di arrivo e partenza della nave in continuità territoriale con le Isole Tremiti, con particolare riguardo alle fasi di imbarco/sbarco di merci, veicoli e passeggeri.

Sono esentati dai divieti i mezzi dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, della Capitaneria di Porto di Termoli, delle Forze di Polizia, di soccorso ed emergenza.