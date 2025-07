Postazioni del 118: il bando per le associazioni di volontariato

CAMPOBASSO. L’Asrem ha lanciato un importante avviso di selezione pubblica, invitando le Organizzazioni di Volontariato, la Croce Rossa Italiana e gli Enti del Terzo Settore (E.T.S.) a partecipare all’affidamento in convenzione del servizio di trasporto sanitario di emergenza-urgenza 118, da svolgersi in forma continuativa. Questa iniziativa, con scadenza fissata al 22 luglio 2025, si pone come un’opportunità cruciale per rafforzare la rete di soccorso sul territorio molisano. L’intero bando, emanato in esecuzione della delibera del direttore Generale Asrem n. 880 del 4 luglio 2025 – che recepisce una sentenza del T.A.R. Molise – è disponibile per la consultazione sul sito istituzionale dell’Asrem, nella sezione “concorsi & avvisi” e “amministrazione trasparente”.

Il fulcro del servizio richiesto è la garanzia di operatività 24 ore su 24 per il trasporto sanitario di emergenza/urgenza, avvalendosi di ambulanze di tipo “A” (MSA) – comprensive di mezzi sostitutivi per assicurare la continuità – ambulanze di tipo “B” (MSB) e automediche. Per coprire l’intero territorio regionale, il servizio è stato strategicamente suddiviso in 16 lotti distinti, ognuno associato a una specifica postazione e con requisiti ben definiti in termini di mezzi e personale. Ad esempio, il Lotto N. 1 a Campobasso (via Monte Grappa) prevede l’impiego di 1 MSA (più 1 sostitutiva), 1 MSB e 1 automedica, con il relativo personale (autista/soccorritore e soccorritore), mentre altre postazioni come Boiano necessitano di 2 MSA, e quelle di Larino, Montenero di Bisaccia, Santa Croce di Magliano, Sant’Elia a Pianisi, Cerro al Volturno, Frosolone e Venafro di 1 MSA ciascuna. Punti chiave come Termoli, Riccia, Trivento, Agnone e Isernia presentano una configurazione più complessa, includendo MSA, MSB e/o automediche, a seconda delle esigenze locali, garantendo sempre la presenza di personale qualificato.

Per partecipare, le organizzazioni devono soddisfare rigorosi requisiti generali. Devono essere senza finalità di lucro e iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), come previsto dal D.Lgs. n. 117/2017. È imprescindibile che garantiscano il servizio h24 e siano in possesso di tutte le autorizzazioni sanitarie e dell’accreditamento per i servizi di trasporto e soccorso, con mezzi conformi alle normative regionali. Si richiedono inoltre requisiti di moralità e onorabilità per gli amministratori, l’assenza di risoluzioni di precedenti convenzioni per grave inadempimento, la conformità con gli obblighi contributivi e previdenziali in caso di personale dipendente (il cui impiego non deve superare il 50% dei volontari), l’assicurazione degli aderenti secondo la L. n. 266/1991, e il possesso di un Codice Etico. È ammessa la partecipazione di Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) con impegno a costituirsi, a patto che soddisfino tutti i requisiti specifici dettagliati nell’Art. 3 del “Regolamento Asrem”.

La modalità di presentazione delle domande è strettamente definita per garantire ordine e trasparenza. Le istanze devono pervenire entro il termine perentorio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano, in plico chiuso, presso l’Ufficio Protocollo dell’ASREM a Campobasso. È tassativamente escluso qualsiasi altro metodo di invio (es. PEC) e non saranno accettate domande fuori termine.

È cruciale notare che non è consentito indicare lo stesso mezzo (primario o sostitutivo) o le medesime unità di personale volontario in più di un lotto, pena l’esclusione dell’organizzazione dal lotto successivo.

Un elemento fondamentale è la “Relazione Tecnica dei Servizi Offerti”, che deve contenere la proposta tecnico-organizzativa dettagliando l’esperienza maturata dall’associazione, la formazione del personale (corsi DAE e aggiornamenti degli ultimi 5 anni solari precedenti il 2025, ovvero 2016-2021), il numero di volontari e la documentazione tecnica dei veicoli proposti. Tutti i documenti devono essere firmati dal legale rappresentante con dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000.

È importante chiarire che questa non è una “procedura di gara” nel senso tradizionale degli appalti pubblici, ma una “selezione” finalizzata alla stipula di una convenzione “a rimborso”, orientata a una “collaborazione” tra Asrem e soggetti senza finalità di lucro. Di conseguenza, non trovano applicazione gli istituti propri del Codice degli Appalti (D.lgs. n. 50/2016), come l’avvalimento o il subappalto, che sono espressamente non ammissibili, né le disposizioni in tema di “clausola sociale”. La valutazione sarà effettuata da una Commissione Tecnica che esaminerà gli aspetti qualitativi del progetto, basandosi sull’esperienza, l’organizzazione delle risorse umane e tecnologiche e la formazione del personale volontario, come indicato nell’Art. 7 del “Regolamento Asrem”.

Le cause di esclusione sono precise e includono, oltre alla mancanza dei requisiti dichiarati, incertezze sulla provenienza o integrità del plico, domande pervenute fuori termine o con indicazioni errate, proposte che prevedono il subappalto, o la mancata produzione di documentazione essenziale.

La stipula della convenzione, disposta con atto deliberativo del Direttore Generale, sarà subordinata al possesso, da parte dell’Ente/Associazione, dell’autorizzazione regionale per l’esercizio dei servizi di trasporto e soccorso sanitario. In caso di mancanza, l’ente dovrà richiederla immediatamente e produrre il relativo provvedimento entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione, pena la risoluzione.