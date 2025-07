Prefettura e comune di Campomarino insieme per garantire sicurezza sul territorio

CAMPOMARINO. Il sindaco di Campomarino, Vincenzo Norante, ha partecipato quest’oggi all’importante incontro tenutosi presso la Prefettura, concernente il tema dell’ordine pubblico e della sicurezza sul territorio. L’incontro, chiesto ed ottenuto in tempi rapidissimi grazie alla solerte disponibilità del Prefetto, ha visto la partecipazione del Questore di Campobasso, del Comandante Provinciale dei Carabinieri, del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza e del Comandante della Capitaneria di Porto.

Durante il tavolo tecnico, il Sindaco Norante ha esposto le criticità emerse negli ultimi mesi, legate in particolare alla gestione del flusso turistico, alla sicurezza nelle ore serali e alle attività sul litorale, chiedendo un rafforzamento del presidio territoriale nelle aree più sensibili.

L’incontro ha prodotto risultati concreti ed immediatamente operativi. È stato infatti stabilito:

Un potenziamento della presenza delle Forze dell’Ordine nei punti strategici del litorale, soprattutto nei fine settimana e durante eventi pubblici;

nei punti strategici del litorale, soprattutto nei fine settimana e durante eventi pubblici; Un rafforzamento della collaborazione tra le diverse forze di sicurezza, con un coordinamento interforze mirato alla prevenzione di comportamenti illeciti;

tra le diverse forze di sicurezza, con un coordinamento interforze mirato alla prevenzione di comportamenti illeciti; La pianificazione di controlli straordinari per contrastare fenomeni di microcriminalità e garantire maggiore tranquillità a cittadini e turisti.

«Ringrazio il Prefetto per la pronta convocazione di questo tavolo tecnico e tutte le Autorità presenti per l’attenzione mostrata verso Campomarino», ha dichiarato il Sindaco Norante.

“Le istituzioni preposte hanno accolto le nostre istanze e ci hanno assicurato vicinanza e fattiva collaborazione. I dati della Prefettura ci dicono che gli episodi di illegalità non sono comunque in aumento, ma addirittura si registra una sensibile diminuzione rispetto agli anni precedenti e che la sicurezza dei cittadini è assolutamente garantita.

Lavoriamo, come abbiamo sempre fatto, con serenità e fiducia, in sinergia con volontari e forze dell’ordine per garantire la vivibilità di Campomarino in un periodo cruciale come quello estivo. Questo incontro rappresenta senza dubbio un segnale importante di vicinanza delle forze dell’ordine e supporto per tutta la nostra comunità».

L’Amministrazione Comunale continuerà a promuovere infine azioni concrete per la salvaguardia del territorio, per il rispetto delle leggi, e per il benessere di tutti coloro che scelgono di vivere la nostra città.