Prelievi e analisi Arpam: «Non ci sono alghe in mare»

TERMOLI. Sono trascorse quasi due settimane dall’approdo di Goletta Verde al porto turistico di Termoli, circostanza che ha visto confortare il buono stato di salute del nostro mare, eccezion fatta, ovviamente, per le foci dei fiumi, comunque non balneabili.

Oltre ai volontari di Legambiente, chi in modo periodico e non solo compie prelievi e analisi dei campioni marini è l’Arpa Molise, che è sollecita anche a rispondere a richieste esterne, come avvenuto due giorni fa, proprio per il tramite di Termolionline, che ha ‘intercettato’ la segnalazione di un nostro lettore, che si è rivolto alla nostra redazione, per evidenziare un fenomeno schiumoso in acqua.

«In data 16 luglio 2025 a seguito di una segnalazione di un privato, che lamentava la presenza di schiuma in prossimità dello specchio di mare antistante il castello di Termoli, in pari data i tecnici di Arpa si sono recati presso il litorale per procedere alle ispezioni e campionamenti di rito.

Al momento del sopralluogo si è constatata l’assenza, sul tratto di mare, di schiuma in superficie. In considerazioni dalle condizioni meteo-marine stabili accompagnate dal persistere di temperature alte si è proceduto ad un campionamento dell’acqua di mare per le successive analisi biologiche per l’identificazione del fitoplancton e di probabili bloom algali.

” I risultati analitici hanno evidenziato l’assenza della microalga ostreopsis ovata e bloom algali in atto”.

Cittadini, Termolionline e istituzioni, per l’opportuno controllo, la filiera dell’informazione costruttiva.