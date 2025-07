Previsioni meteo incerte per le prossime ore ma nel weekend riesplode il caldo

TERMOLI. Il terzo weekend di luglio si apre in Molise all’insegna di un meteo un po’ incerto. Per la giornata di oggi, infatti, è stata diramata un’allerta gialla per temporali che interessa buona parte della regione, insieme ad Abruzzo, Basilicata e alcune aree di Lazio, Campania, Puglia e Umbria. I fenomeni temporaleschi, seppur di intensità moderata, potrebbero portare rovesci sparsi e qualche temporale localizzato, soprattutto nelle zone interne e collinari del Molise, compreso il basso Molise.

Nonostante questa fase di instabilità, già da venerdì 18 luglio si prevede un deciso cambio di scenario meteorologico: l’anticiclone tornerà a prendere il sopravvento, consolidandosi sulla nostra regione e garantendo condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato per tutto il weekend. Le temperature saliranno, dando il via alla terza ondata di caldo dell’estate, che si annuncia particolarmente intensa nelle ore centrali della giornata, con punte di caldo soprattutto nelle aree più interne.

Il mare sarà invitante, con brezze leggere a mitigare il caldo, rendendo il basso Molise e le zone costiere perfette per chi vuole concedersi una pausa rigenerante all’aperto. Insomma, dopo un inizio settimana con qualche nuvola e qualche temporale, il fine settimana regalerà ai molisani giornate ideali per uscire, passeggiare o godersi le spiagge senza troppe preoccupazioni.

Una raccomandazione resta comunque valida per la giornata di oggi: tenere d’occhio le condizioni meteo.