Primo provvedimento del nuovo commissario Mastro: in porto solo imbarcazioni e natanti “attivi”

TERMOLI. In attesa di assistere all’evoluzione di scenari politici e amministrativi, vista la proposta di traslocare dall’Autorità di Bari a quella di Ancona, frutto di un emendamento in ambito parlamentare, l’insediamento del nuovo commissario straordinario dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale, Francesco Mastro, ha visto assumere subito un nuovo provvedimento.

Con l’ordinanza n. 40 del 3 luglio 2025, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha introdotto importanti modifiche al regolamento d’uso delle aree demaniali marittime, in particolare all’articolo 26 e all’allegato A, riguardanti la disciplina della cosiddetta “sosta inoperosa” nei porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli e Termoli. Il provvedimento, firmato dal commissario straordinario Francesco Mastro, punta a razionalizzare e uniformare le procedure di autorizzazione, gestione e controllo delle soste inoperose all’interno del sistema portuale, rispondendo a esigenze emerse nell’applicazione del regolamento approvato nel 2024.

Che cos’è la sosta inoperosa

La sosta inoperosa si riferisce alla permanenza in porto di navi, galleggianti o natanti non impegnati in operazioni commerciali, portuali o diportistiche. In linea generale, nei porti dell’AdSPMAM non è consentito porre in disarmo unità navali né occupare banchine pubbliche con mezzi inattivi. Tuttavia, in presenza di specifiche e motivate necessità, è possibile richiedere un’autorizzazione alla sosta inoperosa, con un iter codificato attraverso lo Sportello Unico Amministrativo (SUA).

Le novità della procedura

Per ottenere il via libera, il vettore – direttamente o tramite raccomandatario – deve presentare l’istanza almeno 96 ore prima dell’inizio della sosta, compilando i moduli disponibili sulla piattaforma SUA (https://sua.adspmam.it/home). La documentazione da allegare comprende:

giustificativi in caso di sosta tecnica,

pagamento dei diritti di istruttoria tramite PagoPA,

marche da bollo.

L’autorizzazione, previa acquisizione del nulla osta dalla Capitaneria di Porto e pagamento del canone minimo, può avere una durata massima di 120 giorni. In alcuni casi documentati e motivati, come le unità che operano regolarmente nei porti del sistema, è prevista la possibilità di estensioni.

Condizioni obbligatorie per la sosta

La permanenza in porto è subordinata al rispetto di precise prescrizioni:

Vietati lavori rumorosi a bordo, salvo specifica autorizzazione. Le navi devono essere sempre pronte a muovere, mantenendo a bordo personale sufficiente. Se i lavori rendono inutilizzabili i motori, si deve ricorrere ai rimorchiatori. È vietato usare i motori per i servizi di bordo: questi vanno alimentati da generatori esterni.

Per quanto riguarda il porto interno di Brindisi – e in particolare il Seno di Levante – la disciplina si fa più stringente: massimo due navi autorizzate contemporaneamente (esclusi i supply vessels), limiti di 40 giorni continuativi salvo comprovate eccezioni, obbligo di utilizzare generatori silenziati certificati, e durante le ore notturne (22:00-06:00) sistemi alternativi di alimentazione per ridurre l’impatto acustico sulle aree urbane limitrofe.

Le esclusioni e le riduzioni

Non si considera sosta inoperosa quella dovuta a provvedimenti delle autorità, a condizioni meteorologiche avverse, o nelle 12 ore successive al termine delle operazioni commerciali. È invece classificata come inoperosa una nave che, pur potendo avviare operazioni, non le comincia entro 12 ore (esclusi i giorni festivi).

Il canone di occupazione è fissato secondo una tabella che varia in base alla lunghezza dell’unità navale e al periodo di permanenza. Il pagamento è dovuto in misura minima per i primi 20 giorni, con tariffe che aumentano progressivamente. Sono previste riduzioni del 20% per:

navi di compagnie che effettuano almeno 30 scali annui nei porti del sistema;

soste tecniche riconosciute tali dall’Autorità Marittima.

Esentate dal pagamento del canone sono le navi militari e le unità impiegate nei servizi tecnico-nautici e portuali.

Proroghe e chiusura della sosta

In caso di proroga, il vettore dovrà presentare apposita istanza almeno 48 ore prima della scadenza, sempre tramite la piattaforma SUA. Allo stesso modo, entro 48 ore dalla fine della sosta, va inoltrata la comunicazione di chiusura. L’Autorità quantificherà quindi il canone complessivo dovuto, detraendo quanto già versato: eventuali ritardi nel pagamento comporteranno l’applicazione degli interessi di mora.

Aggiornamento dei diritti di istruttoria

Oltre alla modifica dell’articolo 26, l’ordinanza aggiorna l’Allegato A, che disciplina le spese di istruttoria per le pratiche demaniali. Le tariffe sono differenziate in base alla tipologia di istanza: ad esempio, la richiesta o il rinnovo di concessione per licenza comporta un costo di 250 euro, mentre l’istanza per sosta inoperosa ha un costo fisso di 50 euro, come anche le eventuali proroghe.

Le spese vanno corrisposte attraverso PagoPA sul portale SUA e non sono rimborsabili. Qualora la procedura richieda pubblicazioni con rilievo nazionale o comunitario, sarà richiesto un ulteriore rimborso delle spese sostenute dall’Autorità, anticipato in misura pari al 50% della previsione di costo.

In vigore dal 3 luglio

L’ordinanza entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, il 3 luglio 2025. Il provvedimento risponde alla necessità di rendere più efficace ed equa la gestione degli spazi portuali pubblici, bilanciando l’efficienza operativa con il rispetto dell’ambiente e delle comunità urbane. L’introduzione di limiti temporali, condizioni tecniche e criteri di trasparenza amministrativa segna un ulteriore passo avanti nella modernizzazione della governance portuale dell’Adriatico Meridionale.