Primo weekend di luglio: traffico da bollino rosso

TERMOLI. Il primo fine settimana di luglio porta con sé un’intensificazione del traffico lungo la Statale 16 “Adriatica”, l’importante arteria che attraversa Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto. Anas segnala per oggi e domenica il cosiddetto bollino rosso, con un traffico in costante crescita soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, quando molti automobilisti si sposteranno verso le località di villeggiatura e le mete di mare.

Il rischio di congestioni è alto, specie nelle tratte più frequentate, dove si registra un aumento degli spostamenti dai grandi centri urbani verso le destinazioni turistiche. Per far fronte a questo aumento, Anas ha rafforzato i presidi di personale e ottimizzato i cantieri lungo la statale, per garantire maggiore sicurezza e fluidità nella circolazione.

Gli automobilisti sono invitati a valutare orari alternativi per il viaggio, privilegiando le prime ore del mattino o la tarda serata per evitare le fasce più critiche. Fondamentale viaggiare con veicoli in buone condizioni e rispettare il divieto di utilizzo delle corsie di emergenza, riservate esclusivamente ai mezzi di soccorso e alle Forze dell’Ordine.

Il divieto di circolazione per i veicoli pesanti sarà attivo sabato dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22, per favorire la mobilità estiva in sicurezza.

Anas monitora costantemente la situazione con un sistema operativo attivo 24 ore su 24, pronto a intervenire per garantire la migliore esperienza di viaggio possibile lungo la SS16 “Adriatica” in questo weekend di grande traffico.