Processione a mare di San Basso, “le regole imposte” dalla Capitaneria di Porto per salire sui pescherecci

TERMOLI. La Capitaneria di Porto di Termoli ha emesso l’ordinanza n. 039/2025 per disciplinare la tradizionale processione in mare in onore di San Basso, patrono della città, che si terrà domenica 3 agosto 2025 dalle ore 9 alle 13. L’evento, organizzato da mons. Gabriele Mascilongo, parroco della Basilica Cattedrale, vedrà la statua del Santo imbarcata sul motopeschereccio “Stella del Mare”, scortata da una flottiglia di imbarcazioni che prenderanno parte alla suggestiva celebrazione religiosa.

L’ordinanza, firmata dal comandante della Capitaneria di Porto, Capitano di Fregata Giuseppe Panico, definisce in dettaglio regole e prescrizioni per garantire la sicurezza della navigazione e la tutela dei partecipanti. Tra i punti principali, viene stabilito il numero massimo di persone imbarcabili su ciascun motopeschereccio, con un elenco che comprende 37 unità della marineria locale, tra cui “Luigi Padre” e “Navigatore” con 90 posti, “Nonna Iuccia” e “San Pio” con 50 posti, fino alle imbarcazioni più piccole come “Petrosino” e “La Perla Nera” con 9 posti. Sono inoltre previste tabelle specifiche per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra i 15 e i 35 metri.

I comandanti dovranno attenersi scrupolosamente alle norme per prevenire abbordi in mare, mantenendo una velocità minima di sicurezza e rispettando distanze adeguate tra le unità. Sarà vietata qualsiasi attività di pesca durante la processione, con l’obbligo di lasciare a terra le attrezzature, e i passeggeri dovranno essere istruiti sull’uso dei mezzi di salvataggio. La navigazione sarà consentita entro un miglio dalla costa e solo in condizioni meteomarine favorevoli.

Particolare attenzione dovranno prestare anche le altre imbarcazioni non partecipanti, che dovranno evitare di incrociare la rotta del corteo e mantenere una distanza di sicurezza di almeno 100 metri. Le violazioni all’ordinanza comporteranno sanzioni amministrative e responsabilità civili in caso di danni a persone o cose.

Come da tradizione, la processione in mare rappresenta il momento più atteso delle celebrazioni di San Basso, con centinaia di fedeli che, dal porto e dal lungomare, assistono al passaggio del convoglio di barche addobbate a festa. Anche quest’anno, la Guardia Costiera invita alla massima collaborazione per garantire lo svolgimento in piena sicurezza di un evento che unisce fede, cultura e identità marittima di Termoli.