Provinciale 126, Del Gesso: «La volontà è riaprire il ponte entro fine luglio»

GUGLIONESI. Restano ancora incerti i tempi di riapertura del ponte sulla Strada Provinciale 126 che collega Guglionesi a Termoli, chiuso da diversi mesi per lavori di consolidamento. Un’ordinanza ufficiale fissa la riapertura al 31 agosto, ma alcune fonti istituzionali indicano che potrebbe essere possibile riaprire già entro fine luglio.

L’ordinanza del 29 maggio 2025, emanata dalla Provincia di Campobasso, proroga la chiusura del ponte fino alla fine di agosto, ma si tratta di una data che potrebbe essere più un termine amministrativo che una reale previsione dei lavori.

Il consigliere provinciale Angelo Del Gesso, nelle scorse settimane, aveva parlato di una possibile riapertura “prima dell’estate”. Anche se i tempi sono leggermente slittati, «la volontà rimane quella di riaprire il ponte entro fine luglio, compatibilmente con il completamento delle procedure di collaudo, tra il 28 e il 30 luglio».

La struttura è un collegamento fondamentale tra l’entroterra e la costa, e la sua chiusura ha pesato molto sulla viabilità locale, causando disagi a cittadini e imprese.

Si resta quindi in attesa degli esiti del collaudo, che determineranno la data definitiva per la riapertura. Fino ad allora, la situazione rimane in standby, con la possibilità che il ponte torni fruibile anche prima della scadenza indicata dall’ordinanza.