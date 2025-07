Provinciale 126: prove di collaudo in vista della riapertura

GUGLIONESI. Si avvicina la riapertura del ponte provinciale 126, importante collegamento per la viabilità locale. In questi giorni sono in corso le prove di collaudo statico e dinamico sull’infrastruttura, un passaggio tecnico fondamentale per garantire la sicurezza prima della restituzione al traffico.

Il ponte, chiuso da tempo per lavori di adeguamento e messa in sicurezza, è un nodo cruciale per il collegamento tra Guglionesi e i comuni limitrofi. La riapertura è attesa con impazienza da residenti, pendolari e aziende della zona, che potranno finalmente tornare a usufruire di un percorso più diretto ed efficiente.

Dopo il completamento delle verifiche tecniche, sarà la Provincia a comunicare la data ufficiale di riapertura. Intanto, i segnali sono positivi e si guarda con fiducia a un ritorno alla normalità ormai imminente.