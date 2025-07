Quartiere San Pietro, dal comitato di zona: «Soddisfatti per i lavori realizzati, ora si completi l’opera»

TERMOLI. C’è ancora molto da fare, ma si è anche fatto. Questo il messaggio che giunge dalla zona più popolosa della città, quella di San Pietro. Soddisfazione del Comitato di quartiere per le opere compiute, ma col ringraziamento parte anche l’appello all’assessore Enrico Miele a proseguire per la soluzione dei problemi

«La sistemazione, con la posa del manto d’asfalto, del braccio di collegamento tra via Po e via Biferno è l’ultimo atto di una serie di interventi dell’amministrazione comunale nel quartiere di San Pietro. Nei mesi scorsi, e più di recente nelle scorse settimane, sono state fatte/completate le seguenti opere:

Pista ciclabile, installazione specchio per automobilisti in via Po, nuovi parcheggi presso il Centro sociale San Pietro, strisce pedonali più due scivoli per disabili (nei pressi della farmacia e di fronte al supermercato MD, manto di asfalto in via Tevere, Via Biferno, un tratto di via Volturno e, appunto, su intersezione via Po/via Biferno. Inoltre, ancora, lavori in via Ticino, illuminazione della rotonda presso la Casa dei dolci, Skate Park, rallentatore in via Sangro, lavori in itinere in via Pertini.

Naturalmente si tratta di opere dovute ma anche lungamente e vanamente attese in passato. Ecco perché, pur nella consapevolezza che ancora tanto resta da fare, il Comitato sente il dovere di esprimere soddisfazione per quanto fatto sinora. Un sentimento rivolto soprattutto all’assessore ai Lavori pubblici Enrico Miele, che pubblicamente se ne era fatto carico e che ha pienamente rispettato gli impegni, con una meticolosa e costante opera di monitoraggio degli interventi.

Il Comitato naturalmente resterà vigile affinché venga mantenuta anche in futuro la medesima attenzione per la soluzione dei problemi che ancora sussistono al Quartiere San Pietro e Porticone. Lo farà col metodo che si è dato – la proposta anziché la polemica fine a sé stessa- anche in sintonia con l’assessore all’Ambiente Silvana Ciciola, per quanto attiene i servizi di pulizia e smaltimento (per esempio il pietrisco di via Biferno, le aree verdi di via Pertini) e di cui, pure, si è discusso nell’ultimo confronto col Comitato.

Siamo consapevoli che, con la reciproca collaborazione e comprensione, tanto ancora si potrà fare in futuro».