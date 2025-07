Quinta Regata di Santa Cristina: le Contrade di Campomarino si sfideranno in Mare

CAMPOMARINO LIDO. Campomarino Lido si prepara ad accendere l’estate con uno degli eventi più attesi dell’anno: la 5ª Regata di Santa Cristina, organizzata dalla Lega Navale Italiana in collaborazione con il Comitato delle Contrade. L’appuntamento è fissato per sabato 12 luglio 2025, in una giornata di festa che vedrà protagoniste le nove contrade del paese, pronte a darsi battaglia in mare in un’appassionante sfida tra pattini.

La giornata inizierà alle ore 11:00 con un Beach Party presso la spiaggia del Lido Aurora, animato dal DJ set di Lino Di Stefano e Carlo Petruccelli. Un modo perfetto per accendere gli animi in vista dell’evento sportivo.

Alle ore 17:00 partirà il suggestivo Corteo delle Contrade sul Lungomare degli Aviatori, un momento colorato e coinvolgente che vedrà sfilare i rappresentanti delle nove contrade, ognuna con i propri colori e stemmi, a testimonianza dell’orgoglio e dello spirito di appartenenza che caratterizzano la comunità campomarinese.

Il momento clou sarà alle ore 18:00, con l’inizio della regata presso lo stabilimento balneare Lido Aurora. I partecipanti si sfideranno su tradizionali pattini a remi, in una gara che coniuga forza fisica, coordinazione e passione per il mare.

La giornata si concluderà con le premiazioni alle ore 21:00, presso la “Festa Pro Santa Cristina” in Via C.A. Dalla Chiesa, dove vincitori e spettatori potranno festeggiare insieme nel segno della tradizione e della convivialità.

Un evento che unisce sport, cultura popolare e divertimento, in omaggio a Santa Cristina, protettrice della comunità, e che ancora una volta celebra l’identità marinaresca di Campomarino.