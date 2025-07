Raccolta rifiuti per le attività, sperimentazione nel centro storico

TERMOLI. La Giunta Comunale di Termoli, in una sessione tenutasi il 27 giugno scorso, ha approvato un progetto sperimentale per la raccolta dei rifiuti solidi urbani provenienti da alcune utenze non domestiche nella zona compresa tra Corso Nazionale e Corso Fratelli Brigida. La delibera, numero 144, mira a risolvere le continue difficoltà nella gestione dei rifiuti per le attività commerciali nel centro della città, su proposta dell’assessorato all’Ambiente.

Le precedenti disposizioni, stabilite con la deliberazione della Giunta Comunale n. 210 del 7 ottobre 2021, prevedevano che le utenze non domestiche custodissero i contenitori all’interno della proprietà privata e li esponessero su suolo pubblico solo nei giorni e negli orari previsti dal calendario di raccolta. Tuttavia, le attività di implementazione e controllo del servizio di raccolta differenziata hanno evidenziato, fin dall’avvio e tuttora, una gestione difficoltosa presso le utenze non domestiche in relazione al posizionamento e all’esposizione dei contenitori. Ciò ha inciso negativamente sia sulla qualità della raccolta che sugli standard di prestazione del servizio e di decoro urbano.

Nonostante gli sforzi per l’internalizzazione della custodia dei contenitori, l’applicazione di tale direttiva per le utenze non domestiche è risultata mai del tutto soddisfacente in contesti urbani altamente problematici, incontrando resistenze a causa dell’impossibilità di concedere un’area di raccolta su suolo pubblico. La città ha inoltre rilevato che le esperienze di raccolta tramite batterie di contenitori carrellati in luoghi aperti al pubblico, o tramite isole ecologiche su suolo pubblico, sia tradizionali che informatizzate, non hanno finora sortito effetti soddisfacenti, risultando in una sostanziale impossibilità di controllo, atti vandalici, raccolta di cattiva qualità, necessità di manutenzione continua, inconvenienti igienici e di decoro urbano, e frequente abbandono di rifiuti nei paraggi a ridosso delle stesse isole.

Sulla base di un progetto sperimentale simile approvato il 4 giugno 2024 per la zona del Borgo Antico (deliberazione n. 167), questa nuova iniziativa estende misure speciali all’area del centro ottocentesco compresa tra Corso Nazionale e Corso Fratelli Brigida. Questa zona presenta le stesse criticità del Borgo Antico, inclusa l’alta densità di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e la relativa ristrettezza di spazi.

Il progetto, presentato da parte del Dec del Servizio di Igiene Urbana, Daniele Del Ciotto, consente, in via sperimentale, ad alcune specifiche utenze non domestiche del Borgo Antico, sprovviste di spazi interni adatti, di predisporre un’area di raccolta sul suolo pubblico. Questo provvedimento mira a contemperare gli interessi sottesi alla fruizione di spazi pubblici, all’iniziativa economica privata e alla vocazione turistica della città, salvaguardando comunque la salubrità e il decoro dei luoghi.

La delibera sottolinea che, sebbene venga adottato questo approccio sperimentale, la priorità e la necessità di rafforzare il criterio di internalizzazione dei contenitori rimangono. La revisione del percorso di attuazione di tale criterio sarà rimandata ad atti separati e successivi, a seguito di scrupolose valutazioni.