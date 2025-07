Raddoppio ferroviario: il cantiere avanza a Campomarino

TERMOLI. I disagi avvenuti nei primi 3 giorni della settimana, a causa dell’incendio a Marina di Chieuti, con l’Italia divisa in due sulla dorsale adriatica, hanno evidenziato quanto sia importante l’opera progettuale di raddoppio della tratta ferroviaria Termoli–Ripalta–Lesina.

Dopo un lungo percorso fatto di revisioni, osservazioni ambientali e ostacoli burocratici, si è entrati in una fase di concreta realizzazione, visibile e misurabile. Il punto di svolta si è avuto il 21 maggio scorso, con la firma del protocollo d’intesa a Termoli tra Ministero delle Infrastrutture, Regione Molise, RFI e FS Sistemi Urbani, che ha ufficialmente sancito l’avvio operativo dell’intervento.

L’opera è strategica per la mobilità lungo tutta la dorsale adriatica e mira a costruire 33 chilometri di nuovo tracciato ferroviario, di cui 25 km tra Termoli e Ripalta—in parte in variante e in parte in affiancamento alla linea esistente—e 8 km tra Ripalta e Lesina, interamente in affiancamento. Con un investimento complessivo di 700 milioni di euro, sostenuto anche dai fondi PNRR, il progetto punta a raddoppiare la capacità della linea, passando da 4 a 10 treni l’ora e aumentando il traffico ferroviario complessivo da 80 a circa 200 treni al giorno. I lavori sono già in corso e sotto la supervisione del Commissario Straordinario Roberto Pagone, il primo lotto, relativo alla tratta Ripalta–Lesina, sarà completato entro il 2026, mentre la conclusione dell’intero tracciato è prevista entro il 2028.

A tutto ciò si aggiunge una nuova visione urbanistica legata alla riqualificazione della stazione di Termoli, con interventi mirati a migliorarne l’accessibilità, spostare i binari merci fuori dal centro cittadino e adottare soluzioni alternative alle barriere antirumore, più coerenti con il contesto urbano, come sottopassi, sovrappassi e misure di mitigazione acustica. Non mancano però le criticità, soprattutto dal punto di vista ambientale: RFI ha recentemente richiesto al Ministero dell’Ambiente un riesame per superare le osservazioni della Commissione VIA, che ha sollevato perplessità su aspetti legati alla qualità dell’aria, alle falde acquifere e alla biodiversità, con particolare riferimento alla zona del Bosco delle Fantine. Anche la questione delle barriere antirumore tra Termoli e Campomarino rimane aperta; il protocollo d’intesa prevede ora uno studio di fattibilità per soluzioni meno impattanti, in linea con le richieste del territorio e più rispettose del paesaggio. In sintesi, dopo anni di attesa, il progetto ha finalmente preso slancio, con l’ambizione non solo di potenziare il trasporto ferroviario, ma anche di ripensare in chiave sostenibile e integrata il rapporto tra infrastruttura e territorio.