Rapporto nazionale Invalsi 2025: ottimi risultati per la scuola molisana

TERMOLI. È stato presentato ieri, nell’Aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari – Camera dei Deputati, il Rapporto Nazionale Invalsi 2025.

All’evento hanno preso parte il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il presidente Invalsi Roberto Ricci e i vertici degli Uffici Scolastici Regionali.

Per il Molise era presente la direttrice, Maria Chimisso. La scuola molisana raggiunge anche per l’anno scolastico 2024/25 risultati eccellenti: la Primaria, in particolare, si posiziona al primo e secondo posto, a livello nazionale, per le prove di italiano e matematica. Buoni anche i risultati per la lingua straniera inglese e le prove in competenze digitali. Si riducono la dispersione scolastica esplicita e implicita e aumenta il numero degli studenti che consegue il diploma di maturità.

“I livelli raggiunti dimostrano che gli investimenti di Agenda Sud e di altre misure quali i fondi ministeriali contribuiscono a favorire l’innalzamento della qualità e dell’innovazione della didattica, dell’offerta formativa e della personalizzazione degli apprendimenti – ha dichiarato la direttrice dell’Usr Molise, Maria Chimisso – riducendo i divari territoriali, rendendo la nostra scuola più adattiva ai cambiamenti interni ed esterni, utili a migliorare i processi educativi. La scuola molisana raggiunge ottimi livelli nel panorama nazionale. Ora, l’impegno che dovremo condividere tutti per il futuro, sarà quello di lavorare per innalzare le competenze delle nostre studentesse e dei nostri studenti nell’area logico-matematica”.