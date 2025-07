Regata canottiera: l’ordinanza della Capitaneria

TERMOLI. Domenica 13 luglio 2025, dalle ore 9 alle 18, le acque del porto turistico “Marina di San Pietro” e della spiaggia di Rio Vivo a Termoli saranno il palcoscenico della regata canottiera “Campionato Interno Città”, organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Vogatori Termoli, presieduta da Saverio Lacerenza.

L’evento, che coinvolgerà equipaggi locali in un’appassionante sfida a colpi di remo, ha ottenuto l’autorizzazione dalla Capitaneria di Porto di Termoli, guidata dal Capitano di Fregata, che ha emanato un’apposita ordinanza ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.

Limitazioni al traffico nautico

Durante la manifestazione, tutte le imbarcazioni in transito nelle aree interessate dalla regata dovranno procedere alla minima velocità consentita, evitando la formazione di moto ondoso e prestando la massima attenzione. Le comunicazioni con l’organizzazione saranno garantite via radio VHF sul canale 16. In caso di condizioni meteo avverse, il campo gara sarà spostato all’interno del porto di Termoli.

Sono esclusi dalle limitazioni i mezzi della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di soccorso.

Sicurezza garantita dagli organizzatori

L’Asd Vogatori Termoli, in quanto ente organizzatore, dovrà garantire il rispetto delle norme previste: tra queste, la presenza di mezzi di assistenza in mare, comunicazioni con la Capitaneria sull’avvio e la conclusione della gara, il monitoraggio delle condizioni meteomarine e la tutela dell’ambiente. Tutte le imbarcazioni partecipanti dovranno essere equipaggiate secondo le disposizioni vigenti.

Un evento sportivo e marinaro

La regata, fortemente legata alla tradizione remiera termolese, rappresenta un momento di sport, aggregazione e valorizzazione della cultura marittima locale.