Regata di Santa Cristina: contrada Lido si aggiudica la quinta edizione e porterà il drappo in processione

CAMPOMARINO LIDO. Ieri, sabato 12 luglio, il mare ha parlato, e lo ha fatto con forza, passione e tradizione. La 5ª Regata di Santa Cristina ha trasformato la spiaggia del Lido Aurora in un’arena vibrante, dove sport e identità si sono intrecciati in una giornata memorabile. Il Beach Party mattutino, animato dai DJ Lino Di Stefano e Carlo Petruccelli, ha acceso gli animi tra musica e sabbia, preparando il terreno per una sfida che ha coinvolto l’intera comunità.

Nel pomeriggio, il Corteo delle Contrade ha colorato il Lungomare degli Aviatori con nove anime distinte, ciascuna fiera dei propri simboli e della propria storia. Un fiume di colori, cori e sorrisi ha sfilato sotto gli occhi di residenti e turisti, celebrando l’orgoglio campomarinese.

Alle 18, il mare è diventato campo di gara: i rematori si sono sfidati su tradizionali pattini a remi, dando vita a una competizione avvincente e combattuta. A imporsi su tutti è stata Contrada Lido, che ha conquistato il primo posto con una prova di forza e coordinazione impeccabile. Al secondo posto si è classificata Contrada Difensola, seguita da Contrada Paese Nuovo al terzo gradino del podio.

La premiazione, tenutasi alle 21 durante la “Festa Pro Santa Cristina” in via Dalla Chiesa, ha celebrato i vincitori in un clima di festa e condivisione. I rematori della Contrada Lido, acclamati da tutti, avranno l’onore di portare il drappo di Santa Cristina nella solenne processione del 24 luglio, suggellando il loro trionfo con un gesto che unisce sport e spiritualità.

La Regata di Santa Cristina non è solo una gara: è il battito del cuore di Campomarino, che ogni anno si rinnova tra onde, applausi e tradizione.