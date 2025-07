Reliquia di San Giovanni Paolo II Papa a Bonefro e Colletorto dal 6 al 13 agosto

Nell’anno giubilare dedicato alla Speranza le due comunità accoglieranno la maglietta dell’attentato avvenuto il 13 maggio 1981 in piazza San Pietro con un programma di iniziative di preghiera, incontro e riflessione aperte a tutti

BASSO MOLISE. La reliquia di San Giovanni Paolo II Papa sarà accolta dalle comunità parrocchiali di Bonefro e Colletorto dal 6 al 13 agosto 2025. Si tratta della maglietta che papa Wojtyla indossava il 13 maggio del 1981, giorno dell’attentato avvenuto in piazza San Pietro, custodita a Roma dalle Suore Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli nella Casa “Regina Mundi”. Un evento di grande grazia per tutto il territorio e per quanti vorranno condividere il cammino.

“Anche in questa estate – spiega il parroco don Luigi Mastrodomenico – quando Bonefro e Colletorto riaccolgono i tanti loro figli e figlie che vivono altrove, vogliamo vivere alcuni giorni di preghiera comunitaria e personale, momenti di “formazione” cristiana e di fraternità, sostenuti dalla testimonianza di San Giovanni Paolo II Papa. Come non ricordare in questo Anno Giubilare dedicato alla Speranza le sue parole di inizio pontificato: “Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo!” Lui è la nostra speranza e la speranza non delude, qui, ora e per l’eternità”.

Don Luigi ringrazia le Amministrazioni, le associazioni, i volontari e tutti coloro che sono impegnati per l’organizzazione di un fitto programma di iniziative previste nei due centri dal 6 al 10 agosto a Bonefro, dal 10 al 13 agosto a Colletorto alle quali tutti sono invitati a partecipare.

Il programma si svolgerà nelle rispettive chiese madri: Santa Maria delle Rose a Bonefro e San Giovanni Battista a Colletorto. Sarà inoltre allestita una mostra fotografica su San Giovanni Paolo II, in collaborazione con Francesco D’Imperio, foto Kerem e Paolo Miozza, presso la chiesa di San Nicola a Bonefro e la sala del Purgatorio a Colletorto aperte dalle 8.30 alle 23.30.

PROGRAMMA

Di seguito il calendario delle iniziative in chiesa madre:

Mercoledì 6 agosto a Bonefro

Ore 11.00: Arrivo e accoglienza della reliquia in piazza Municipio e preghiera dell’ora media

Ore 18.00: preghiera del Santo Rosario

Ore 18.30: Celebrazione Eucaristica

Ore 21.30: Riflessione sul mondo del lavoro in Molise, tra speranze e prospettive, interverranno:

Notaro Giovanni segretario generale C.I.S.L. Abruzzo – Molise

De Socio Paolo segretario generale C.G.I.L. Molise

Boccardo Tecla segretaria generale U.I.L. Molise

Il coro parrocchiale di Casacalenda animerà questo momento.

Giovedì 7 agosto a Bonefro

Ore 09.30: Visita alle famiglie, con benedizione delle case e comunione agli ammalati.

Ore 18.00: Preghiera del Santo Rosario. Ore 18.30: Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc.za Mons. Claudio Palumbo vescovo di Termoli-Larino, con la partecipazione degli amministratori e rappresentanti istituzionali.

Ore 21.30: Un servizio ricco di speranza in Molise. Racconto – Testimonianza con video proiezione della visita San Giovanni Paolo Il nella Diocesi di Termoli-Larino e nel Molise, interverranno.

On. Remo Di Giandomenico già sindaco di Termoli e Battista Costanzo Fotografo BC Foto. Il coro parrocchiale di Guardialfiera animerà questo momento.

Venerdì 8 agosto a Bonefro

Ore 09.30: Visita alle famiglie, con benedizione delle case e comunione agli ammalati. Ore 18.00: Preghiera del Santo Rosario. Ore 18.30: Celebrazione Eucaristica presieduta da don Andrea Pupilla, cappellano delle carceri di San Severo. Ore 21.30: La speranza e la misericordia. Testimonianza del Ragazzi della Casa Famiglia IKTUS “Papa Giovanni XXIII”, provenienti dal carcere in percorso rieducativo. Il coro parrocchiale di Colletorto animerà questo momento.

Sabato 9 agosto a Bonefro

Ore 09.30: Visita alle famiglie, con benedizione delle case e comunione agli ammalati.

Ore 18.00: Preghiera del Santo Rosario. Ore 18.30: Celebrazione Eucaristica presieduta da don Costantino Di Pietrantonio, parroco di Santa Croce di Magliano

Ore21.30: Riflessione sulla speranza e il mondo della Scuola in Molise, interverrà: Prof.ssa Maria Chimisso direttrice USR Molise. Il coro parrocchiale di Bonefro animerà questo momento.

Domenica 10 agosto a Bonefro e Colletorto

Ore 10.00: Preghiera del Santo Rosario.

La speranza e il mondo della sofferenza. Ore 10.30: Celebrazione Eucaristica e Rito dell’Unzione degli Infermi, con la partecipazione degli ospiti della Casa di Riposo Padre Minozzi, presieduta da don Alessandro Sticca parroco di San Giacomo degli Schiavoni e assistente spirituale diocesano Unitalsi. Bonefro saluta la reliquia.

– Ore 17.30: Arrivo e accoglienza della reliquia da parte della Comunità di Colletorto alla Scalinata del Monastero. Animerà questo momento l’Aps “Gruppo Storico Giovanna I D’Angiò”. Ore 18.30: Celebrazione Eucaristica. Ore 21.30: La preghiera fonte di speranza. Preghiera del Santo Rosario con l’intenzione della Pace nel Mondo, animata dai Gruppi di Preghiera presenti nella zona e chiunque desidera pregare.

Lunedì 11 agosto a Colletorto

Ore 09.30: Visita alle famiglie, con benedizione delle case e comunione agli ammalati.

Ore 18.00: Preghiera del Santo Rosario. Ore 18.30: La Parola di Dio è speranza. Celebrazione Eucaristica con la presenza del Cammino Neocatecumenale presente nel Molise e approvato da San Giovanni Paolo II.

Martedì 12 agosto a Colletorto

Ore 09.30: Visita alle famiglie, con benedizione delle case e comunione agli ammalati.

Ore 18.00: Preghiera del Santo Rosario. Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica presieduta da don Stefano Rossi, parroco di Montenero di Bisaccia. Ore 21.30 La speranza e il mondo dei giovani, ricordando la GMG. Esposizione del SS. Sacramento e Adorazione Eucaristica “Luce nella notte” animato dai giovani della Diocesi e testimonianza vocazionale del seminarista Marco Greco.

Mercoledì 13 agosto a Colletorto

Ore 09.30: Visita alle famiglie, con benedizione delle case e comunione agli ammalati.

Ore 18.00: Preghiera del Santo Rosario.

Ore 18.30: Celebrazione Eucaristica, ringraziamento e saluto alla reliquia.

* La chiesa resterà aperta tutti giorni dalle ore 08.30 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 23.30.

* Ogni giorno i sacerdoti saranno disponibili per le confessioni