Restrizioni alla viabilità per i concerti di “Confluenze”

TERMOLI. In occasione del “Termoli Summer Festival”, con la rassegna “Confluenze” che si terrà presso l’Arena del Mare in viale Marinai d’Italia nei giorni 4, 5 e 6 luglio 2025, la Capitaneria di Porto di Termoli ha emesso l’Ordinanza n. 31/2025 per regolamentare la circolazione veicolare e pedonale nell’area portuale.

Gli eventi, organizzati da Arena4215 s.r.l., prevedono concerti e rappresentazioni teatrali e si svolgeranno dalle ore 14:00 fino al termine delle esigenze. A partire dalle ore 17:00 di ciascun giorno, e fino al termine delle manifestazioni, saranno posizionate strutture temporanee per impedire la circolazione veicolare e pedonale su Viale Marinai d’Italia. Il personale di sicurezza individuato da Arena4215 s.r.l. sarà responsabile della sorveglianza di tali interdizioni.

Modifiche alla Viabilità e Interdizioni:

Divieto di Accesso/Circolazione: Dalle ore 14 del 4, 5 e 6 luglio 2025 fino al termine degli eventi, sarà vietato l’accesso e la circolazione veicolare e pedonale a Viale Marinai d’Italia. Le interdizioni riguarderanno sia il lato Nord (dalla rotatoria di ingresso al porto turistico) sia il lato Sud (dalla rotatoria di ingresso alla località Rio Vivo). Sarà inoltre vietato l’accesso pedonale lungo i viali che costeggiano Viale Marinai d’Italia da ambo i lati.

Accesso Consentito: L'accesso al porto turistico "Marina di San Pietro" rimarrà consentito.

L’accesso al porto turistico “Marina di San Pietro” rimarrà consentito. Circolazione in Banchina: Dalle ore 14 dei giorni interessati e fino al termine degli eventi, la circolazione veicolare lungo le corsie di marcia delle strade della banchina di riva dovrà avvenire con velocità ridotta, non superiore a 20 Km/h, e ulteriormente ridotta a “passo d’uomo” in presenza di pedoni.

Esenzioni dai Divieti:

Sono esentati dai divieti i veicoli destinati al posizionamento delle strutture per la manifestazione, i mezzi della Capitaneria di Porto di Termoli, delle Forze di Polizia, di soccorso ed emergenza, gli autobus autorizzati al carico e scarico passeggeri dalle unità navali provenienti dalle Isole Tremiti, e i mezzi pesanti obbligati a transitare solo su Viale Marinai d’Italia.