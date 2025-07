Rete ictus, Cittadinanzattiva: “Il servizio sanitario deve restare pubblico e trasparente”

CAMPOBASSO. La riorganizzazione della rete ictus in Molise riapre il dibattito sul ruolo del pubblico e del privato nel Servizio Sanitario Regionale. Cittadinanzattiva interviene per sottolineare le criticità e le sfide legate a questo modello integrato.

«Prendiamo atto del decreto n. 100, a firma dei commissari alla sanità Marco Bonamico e Ulisse Di Giacomo, relativo alla riorganizzazione della rete ictus del Molise. Una riorganizzazione che prevede una collaborazione tra pubblico e privato, individuando la Neuromed come struttura di riferimento che, H24, sette giorni su sette, potrà garantire la presa in carico per pazienti con patologia cerebrovascolare acuta.

Con questa determina della struttura commissariale, registriamo l’ennesimo atto che conferma come il Servizio Sanitario Regionale sia sempre più indebolito, ridimensionato e orientato verso la privatizzazione dei servizi, seppur con strutture private accreditate.

Mettere in pratica un modello integrato che riguarda la programmazione regionale della rete ospedaliera, della rete di emergenza-urgenza e delle reti tempo-dipendenti, pone sfide importanti a livello politico, organizzativo e di erogazione dei servizi.

Dai contenuti della determina possiamo cogliere l’efficacia e la tempestività del trattamento di queste patologie, riducendo i tempi di presa in carico perché gestite all’interno del territorio, oltre a evitare i trasferimenti verso strutture extraregionali.

La chiave del successo nella collaborazione tra organizzazioni sanitarie private e sistema pubblico è la trasparenza, la comunicazione aperta e la volontà di lavorare insieme per migliorare l’assistenza sanitaria complessiva.

Cittadinanzattiva, quale associazione di tutela dei diritti- conclude Jula Papa, segretaria regionale- vigilerà e monitorerà affinché la riorganizzazione della rete restituisca l’efficacia promessa da questa determina, garantendo sempre un sistema universalistico».