Ricostruzione post sisma, sindaci in pressing: chiesto il ripristino del Superbonus 110%

BASSO MOLISE. I sindaci dei comuni del Basso Molise colpiti dal sisma del 16 agosto 2018 hanno inviato una lettera congiunta al presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e ad altri esponenti politici per chiedere l’estensione della proroga del Superbonus 110%. La richiesta mira a garantire la conclusione dei numerosi cantieri di ricostruzione post-sisma attualmente in corso. Nella missiva, indirizzata anche ai deputati Lorenzo Cesa ed Elisabetta Lancellotta, nonché ai senatori Claudio Lotito e Costanzo Della Porta, e per conoscenza al Commissario Straordinario per la ricostruzione, Ing. Francesco Roberti, i sindaci evidenziano una “inaccettabile disparità di trattamento”.

Attualmente, la proroga del Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2026 è stata concessa dal Governo solo alle Regioni del centro Italia con crateri sismici a partire dal 2016, escludendo di fatto i comuni molisani interessati dal sisma del 2018. Le amministrazioni locali sottolineano come numerose imprese impegnate nella ricostruzione abbiano cantieri finanziati dal Superbonus 110% con scadenza fissata al 31 dicembre 2025.

Senza un’estensione, decine di questi cantieri rischiano di bloccarsi, compromettendo seriamente il processo di ricostruzione e lasciando incompiute le opere necessarie per il ripristino delle aree colpite. I sindaci firmatari della lettera sono: Giorgio Manes (Montecilfone), Francesco Trolio (Acquaviva Collecroce), Vincenzo Norante (Campomarino), Mario Disertore (Castelbottaccio), Flavio Boccardo (Castelmauro), Vincenzo Tozzi (Guardialfiera), Leo Antonacci (Guglionesi), Giuseppe Puchetti (Larino), Pasqualino Morinelli (Lupara), Fabio Pasciullo (Montefalcone del Sannio), Sergio Sammartino (Montemitro), Pellegrino-Nino Ponte (Montorio nei Frentani), Stefania Pedrazzi (Morrone del Sannio), Maria Di Lena (Palata), Francesco Gallo (Portocannone), Massimo Marmorini (Rotello), Corrado Zara (San Felice del Molise), Costanzo Della Porta (San Giacomo degli Schiavoni), Giovanni Di Matteo (San Martino in Pensilis), Alberto Florio (Santa Croce di Magliano) e Paolo Cirulli (Tavenna).

A supporto di questa iniziativa, il senatore Costanzo Della Porta ha comunicato di aver già depositato un emendamento al decreto economia specifico per il cratere sismico del Molise, con l’obiettivo di includere i comuni molisani nella proroga del Superbonus 110%. Il senatore ha assicurato che fornirà aggiornamenti sui prossimi sviluppi. La mobilitazione congiunta dei sindaci e l’azione parlamentare del senatore Della Porta – firmatario della medesima come sindaco – riflettono l’urgenza e l’importanza di questa misura per il Basso Molise, affinché i territori colpiti dal sisma del 2018 possano completare la loro ricostruzione senza subire ulteriori ritardi o penalizzazioni.