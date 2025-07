TERMOLI. “RifiutiAMOci”: Rieco Sud torna in spiaggia con il terzo appuntamento estivo di sensibilizzazione ambientale

Dopo il successo dei primi due appuntamenti, martedì 8 luglio Rieco Sud sarà nuovamente presente presso Lido Il Tricheco con un’entusiasmante novità dedicata a grandi e piccini: il progetto “RifiutiAMOci”, un’iniziativa di educazione ambientale che punta a rendere la raccolta differenziata un gesto semplice, consapevole e… divertente!

L’obiettivo? Coinvolgere bambini e famiglie presenti in spiaggia in attività formative e ludiche capaci di trasmettere l’importanza del corretto conferimento dei rifiuti, valorizzando il ruolo che ognuno può avere nella tutela dell’ambiente, anche in vacanza. La giornata sarà suddivisa in due momenti principali, pensati per coinvolgere i bambini in modo leggero ma efficace.

Il primo momento sarà dedicato all’apprendimento: con gli addetti Rieco Sud, i piccoli partecipanti impareranno a riconoscere i diversi tipi di rifiuti e a capire dove vanno conferiti. Con l’aiuto di immagini, oggetti veri (naturalmente puliti!) e un linguaggio semplice, si parlerà di raccolta differenziata e di cosa succede ai rifiuti una volta raccolti.

Il secondo momento, invece, sarà tutto all’insegna del gioco. I bambini potranno divertirsi con attività pratiche e giochi di gruppo pensati per mettere in pratica ciò che hanno appena imparato, stimolando la collaborazione e il rispetto per l’ambiente. “RifiutiAMOci” è un’occasione per vivere il mare con uno sguardo più attento all’ambiente, per crescere cittadini consapevoli fin da piccoli e per imparare, insieme, che anche sotto l’ombrellone si può fare la differenza.

Vi aspettiamo martedì 8 luglio presso Lido Il Tricheco: portate la voglia di divertirvi… al resto pensa Rieco Sud!