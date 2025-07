Rilancio delle aree interne, Salvatore (Pd): “Sosteniamo la legge per fermare lo spopolamento”

CAMPOBASSO. «La proposta di legge sulle aree interne presentata alla Camera dal Partito Democratico, a firma della nostra Segretaria nazionale Elly Schlein e dell’onorevole Marco Sarracino (responsabile coesione, Sud e aree interne del Pd), che ringrazio, è un’iniziativa che va sostenuta con forza. Mi aspetto che lo facciano anche i parlamentari di centrodestra eletti in Molise».Così Alessandra Salvatore, componente Direzione Nazionale Partito Democratico.

«Si tratta di una legge di cui abbiamo incredibilmente bisogno- prosegue la Salvatore- Lo spopolamento è una piaga che riguarda il Molise più di altre realtà territoriali: occorre arginare l’emorragia di ragazze e ragazzi, costretti a partire per andare verso altre regioni o all’estero, ed invertire la tendenza. Lo si può fare investendo risorse pubbliche in maniera intelligente. La proposta di legge va proprio in questa direzione, con 6 miliardi di investimenti volti a rivitalizzare le aree interne, che sono il cuore pulsante dell’Italia e non possono di certo essere trattate come la periferia dimenticata.

Prevedere benefici fiscali per le imprese che scommettono su questi territori, agevolare l’acquisto della prima casa, favorire lo smart working, sono solo alcune delle misure previste dalla legge targata Pd che mira a dirottare i fondi per il Ponte sullo Stretto di Messina su infrastrutture, mobilità e servizi essenziali di cui il Paese ha più bisogno.

Porterò, con i colleghi del Pd, la questione in Consiglio regionale, per provare a sostenere politicamente la pdl anche dal Molise. Si tratta di una battaglia non solo per le aree interne ed il Meridione, ma per tutto il Paese».