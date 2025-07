Rinnovo contratto strutture private, Uil-Fpl: «Ritardo grave, a rischio lavoratori e sanità»

CAMPOBASSO. La segreteria regionale della Uil-Fpl Molise esprime profonda preoccupazione per la mancata convocazione da parte di Aiop (Associazione Italiana Ospedalità Privata) per avviare le trattative sul rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato al personale delle sue strutture. Dopo aver inviato una nota formale al Presidente Regionale di AIOP, la UIL FPL denuncia un ritardo non più giustificabile che sta causando un grave danno economico e professionale a lavoratrici e lavoratori del settore.

Il silenzio di Aiop risulta ancora più incomprensibile se confrontato con l’atteggiamento responsabile di Aris (Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari), l’altra associazione datoriale che condivide lo stesso contratto, la quale ha già avviato il percorso di confronto con i sindacati.

“Questa disparità di trattamento è per noi inaccettabile” dichiara il Segretario Generale della Uil-Fpl Molise, Emilio Corbo.

“Mentre una parte si dimostra disponibile al dialogo, AIOP rimane in un silenzio che rappresenta una grave mancanza di rispetto verso le lavoratrici, i lavoratori e le loro rappresentanze sindacali.”

La situazione è diventata insostenibile, soprattutto alla luce di quello che la UIL FPL definisce un vero e proprio “dumping contrattuale”. Altri contratti del settore socio-sanitario, già rinnovati tra il 2024 e il 2025, hanno visto aumenti economici complessivi tra il 14% e il 16%. Questo immobilismo di AIOP crea una disparità salariale vergognosa!

Educatori, infermieri e fisioterapisti nelle strutture Aiop Rsa, ad esempio, percepiscono circa 1.000 euro in meno all’anno rispetto ai loro colleghi. Gli Operatori Socio Sanitari (OSS) subiscono una perdita di oltre 2.000/2.500 euro all’anno. Gli Addetti alle pulizie vedono una differenza salariale di ben 3.000 euro in meno all’anno.

“Le lavoratrici e i lavoratori che hanno garantito l’assistenza con professionalità e spirito di sacrificio, anche nei momenti più bui della pandemia, attendono da troppo tempo il giusto riconoscimento,” prosegue il Segretario.

“Non possiamo più accettare che il loro contratto nazionale sia fermo da 12 anni. Chiediamo ad AIOP di assumersi le proprie responsabilità e di convocare senza alcun ulteriore indugio le Organizzazioni Sindacali per aprire finalmente il tavolo delle trattative.”

“La UIL FPL Molise resta in attesa di un segnale concreto e urgente, sottolineando che ogni giorno di ritardo non fa che danneggiare la tenuta dell’intero sistema socio-sanitario e la dignità di chi, con il proprio lavoro, ne garantisce il funzionamento,” conclude Corbo.