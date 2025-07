Rubano sette uova di fratino, ladri di biodiversità

TERMOLI. Un quadrato di spiaggia di circa 4-5 metri di lato delimitato da paletti e una corda tutt’intorno. E’ una scena che negli ultimi anni si può osservare in alcuni tratti delle spiagge molisane. Si tratta di nidi di Fratino, un piccolo trampoliere in via di estinzione. Sono protetti dai volontari della OdV Ambiente Basso Molise, per evitare che le uova vengano involontariamente calpestate o distrutte dai mezzi che si occupano della pulizia delle spiagge.

Il 4 luglio verrà ricordato come la notte dei ladri di uova, sette uova di Fratino sparite e con evidenti tracce di uomo nei pressi dei nidi. Il nido, una semplice fossetta sulla sabbia dove erano state deposte cinque uova, è stato violato da persone che evidentemente non comprendono l’importanza di tutelare una specie a rischio di estinzione.

Un altro nido è stato letteralmente distrutto con due uova, frutto sicuramente di una seconda covata. E’ impossibile non comprendere come ogni specie eserciti un diritto alla vita e al proprio spazio sul pianeta, indipendentemente dal suo valore per l’uomo.

Nel febbraio del 2022 la biodiversità è ufficialmente entrata nella Costituzione italiana, tramite la modifica agli Articoli 9 e 41, nei quali è stato aggiunto che «la Repubblica tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni».

La biodiversità risulta intimamente intrecciata alla società umana ed è solo attraverso l’azione combinata di individui, comunità, governi e imprese che possiamo sperare di invertire la perdita di biodiversità. La nostra capacità di riflettere, di provare empatia per gli esseri viventi che condividono il pianeta con noi e di agire in modo responsabile è, in fondo, ciò che ci rende umani. E forse la soluzione consiste proprio nel rimanere tali.

“Per i simpatici ladri di uova di Fratino possiamo solo dire una cosa: non possiamo far altro che provare pietà per persone come voi che non sono umane, persone incline alla violenza e alla brutalità. L’ignoranza e la stupidità sono il vostro futuro”.