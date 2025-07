Salvataggio in mare: il plauso dell’unione sindacale italiana finanzieri

ISOLE TREMITI-TERMOLI. Nel pomeriggio di ieri, l’equipaggio del B.S.O. 52 della Guardia di Finanza – attualmente operativo alle Isole Tremiti per la stagione estiva – è intervenuto con prontezza nei pressi dello Scoglio dell’Elefante (isola di San Domino) per soccorrere sei persone in mare. Il natante su cui viaggiavano, partito in mattinata da Termoli, si era capovolto a causa del moto ondoso, facendo finire in acqua quattro uomini e due donne, tutti in evidente stato di shock.

Grazie alla rapidità d’azione e alla competenza marinaresca dell’equipaggio, i naufraghi sono stati tratti in salvo e condotti in sicurezza alla banchina dell’isola, dove hanno ricevuto le prime cure.

Un gesto che non è passato inosservato, suscitando la reazione della segreteria regionale Usif – Molise.

«La segreteria regionale Molise dell’Unione Sindacale Italiana Finanzieri esprime il proprio profondo apprezzamento e sincero plauso all’equipaggio del B.S.O. 52 del Reparto Operativo Aeronavale di Termoli, intervenuto nei giorni scorsi con tempismo e professionalità in un’operazione di soccorso in mare al largo delle Isole Tremiti.

I colleghi hanno tratto in salvo sei persone – quattro uomini e due donne – in evidente difficoltà nei pressi dello “Scoglio dell’Elefante” dell’isola di San Domino, dopo che il natante su cui viaggiavano si era capovolto ed era affondato.

Un’azione che, come troppo spesso accade, rientra nel quotidiano servizio svolto in silenzio e senza clamore, ma che merita di essere pubblicamente riconosciuta.

L’intervento ha dimostrato ancora una volta il valore umano e operativo dei finanzieri del comparto aeronavale, capaci di mettere al primo posto la tutela della vita altrui, con una proiezione verso gli altri che supera anche quella verso se stessi.

Episodi come questo, sebbene inseriti nella normalità dell’attività di servizio, dovrebbero trovare adeguato riconoscimento da parte delle superiori gerarchie, anche sotto il profilo morale.

Troppo spesso – e non ci stancheremo mai di denunciarlo – si assiste alla distribuzione di encomi e riconoscimenti per fatti di portata minore, mentre interventi di alto valore come quello del Roan di Termoli rischiano di passare sotto silenzio.

Chiediamo quindi che ai colleghi protagonisti di questo salvataggio venga tributata la giusta attenzione e il meritato riconoscimento, perché è anche attraverso questi gesti che si rafforza il senso di appartenenza, la motivazione e la dignità del personale.

Un ringraziamento sentito, dunque, ai colleghi del Roan di Termoli: la vostra azione ci rende orgogliosi di indossare la stessa uniforme».