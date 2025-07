San Basso prende vita sulla scalinata del folklore: il nuovo video-mapping

TERMOLI. Da questa sera, Termoli si prepara a vivere un’esperienza visiva e culturale senza precedenti: il nuovo video-mapping dedicato a San Basso, patrono della città, sarà proiettato ogni sera sulla suggestiva scalinata del folklore, fino alla conclusione della festa patronale. L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco Termoli in collaborazione con il Comune, dà un tocco di innovazione e tradizione.

Un racconto visivo tra fede e identità Il video-mapping, che si attiverà solo nelle serate in cui non sono previsti eventi sulla scalinata, trasformerà lo scenario consueto in luci, colori e narrazione. Dopo il successo del primo esperimento natalizio sul Castello Svevo, questo è il secondo progetto multimediale firmato dalla Pro Loco, che punta a valorizzare i luoghi simbolo della città attraverso la tecnologia e l’arte visiva.

Verso nuove emozioni per Natale Il presidente della Pro Loco, Luciano Calignano, ha annunciato che per le prossime festività natalizie è già in cantiere una nuova installazione dedicata alla Torretta Belvedere, promettendo ulteriori sorprese per cittadini e turisti. L’intero pacchetto di iniziative, che include anche questo spettacolo dedicato a San Basso, rappresenta un investimento complessivo che entro il 2025 raggiungerà i 17mila euro, interamente sostenuto dalla Pro Loco.

Tradizione e innovazione si incontrano Il progetto non è solo un omaggio al santo protettore, ma anche un modo per rafforzare il legame tra la comunità e il suo patrimonio culturale. La scalinata del folklore, già teatro di eventi e celebrazioni, diventa così un punto di incontro tra passato e futuro, tra devozione e creatività.