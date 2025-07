Santa Croce saluta Anna Izzo, i funerali della 55enne

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Stasera, alle 18, celebrato il funerale di Anna Izzo, la donna di 55 anni tragicamente scomparsa in un incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi lungo la Statale 87, nei pressi del bivio per San Martino in Pensilis.

La chiesa di San Giacomo era gremita: parenti, amici, conoscenti e semplici cittadini si sono stretti attorno alla famiglia per dare l’ultimo saluto ad Anna, in un clima di profonda commozione e dolore. La notizia della sua morte ha scosso l’intera comunità, che si è mobilitata con grande partecipazione per testimoniare affetto e vicinanza. Anna era molto conosciuta in paese, dove era tornata a vivere dopo un periodo trascorso a Milano.

L’incidente che le è costato la vita è avvenuto in un tratto rettilineo della statale 87, all’uscita da una curva: la sua Lancia Y si è scontrata frontalmente con un autobus di linea della ditta Langiano. L’impatto è stato violentissimo e per Anna non c’è stato nulla da fare. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarla dalle lamiere, mentre i carabinieri della Compagnia di Larino hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Fortunatamente, nessuno degli studenti a bordo del pullman è rimasto ferito. La Procura ha concesso il nulla osta per i funerali senza disporre l’autopsia.

Il sindaco Alberto Florio aveva espresso il cordoglio dell’intera cittadinanza. Oggi Santa Croce di Magliano ha vissuto una delle sue giornate più tristi, unita nel dolore per una perdita che lascia un vuoto profondo e difficile da colmare.