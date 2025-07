Sarà smantellata l’isola ecologica di fronte alla stazione

TERMOLI. E’ stata una delle battaglie che abbiamo condotto negli anni, sempre nel solco del decoro urbano. L’isola ecologica ormai non più funzionante da tempo, che fa da cerniera tra via XX Settembre e piazza Garibaldi, sarà smantellata.

La decisione è stata assunta nell’ambito dell’amministrazione comunale.

«Dopo anni di battaglie che sembravano non portare mai a nulla, finalmente una bella notizia scuote Piazza Garibaldi a Termoli: l’isola ecologica interrata, da tempo abbandonata e fonte di degrado, sarà smantellata e bonificata. Un risultato importante, frutto della tenacia del comitato di quartiere condominio Crema, che con costanza ha sollecitato le istituzioni, incontrato il sindaco Balice e i tecnici comunali, e mantenuto alta l’attenzione su una questione che toccava la dignità del luogo e dei cittadini».

Quella che era nata nel 2013 come struttura per la raccolta differenziata si era trasformata col tempo in uno spazio desolato, recintato e deturpante, proprio nel cuore della città, a pochi passi dalla stazione. Una ferita aperta che il comitato, con l’appoggio dell’informazione locale come Termolionline, ha denunciato con determinazione. E proprio ora arriva la svolta: la Giunta comunale ha deciso di voltare pagina, annunciando la rimozione definitiva dell’isola ecologica e la realizzazione di una moderna stazione di ricarica per biciclette e monopattini elettrici. Una trasformazione che non solo ripristina il decoro urbano, ma introduce un elemento di sostenibilità e innovazione, allineandosi alle esigenze di una mobilità più attenta all’ambiente.

Il comitato si dice soddisfatto, e a ragione: dopo anni di attesa, si celebra un successo concreto della cittadinanza attiva, dimostrando che l’impegno collettivo e il dialogo con le istituzioni possono realmente fare la differenza.

«Un plauso anche a Termolionline, che ha svolto un ruolo fondamentale nel dare voce alle istanze dei residenti e nel tenere viva la discussione pubblica. Ora, Piazza Garibaldi potrà finalmente tornare a essere uno spazio accogliente e funzionale, simbolo non più di degrado ma di rinascita», il commento del comitato.