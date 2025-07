Sempre più auto circolano senza la copertura assicurativa

TERMOLI. Furbetti al quadrato, sono coloro che non solo infrangono spesso e volentieri le norme più comuni del Codice della Strada, ma si macchiano anche di circolare senza copertura assicurativa.

Uno spaccato ripreso anche nella conferenza stampa di presentazione del sistema di videosorveglianza a Portocannone, ma che dilaga un po’ ovunque, e ieri, nei commenti sui parcheggi selvaggi messi da noi alla berlina, c’è chi ha evidenziato proprio questo aspetto.

Circolare senza assicurazione RC Auto è una delle abitudini più pericolose e irresponsabili che si possano adottare alla guida.

Non si tratta solo di una violazione del Codice della Strada, ma di un gesto che mette a repentaglio la sicurezza propria e altrui, oltre a comportare conseguenze economiche e legali gravissime. L’assicurazione di responsabilità civile è obbligatoria in Italia proprio perché tutela tutti: chi guida, chi viene coinvolto in un incidente, chi cammina per strada.

Eppure, ogni anno migliaia di automobilisti scelgono consapevolmente di non rinnovare la propria polizza o di mettersi alla guida di un veicolo non assicurato, spesso sottovalutando i rischi o illudendosi di poter “fare i furbi”. Ma la realtà è ben diversa: chi viene fermato senza assicurazione rischia multe salatissime, il sequestro del veicolo e, in caso di sinistro, il dover risarcire di tasca propria danni che possono ammontare a cifre astronomiche.

Non solo: in caso di incidente con feriti o vittime, le conseguenze possono diventare penali, e il peso morale di aver causato un danno irreparabile senza poter offrire alcun risarcimento è qualcosa con cui sarà difficile convivere. Inoltre, chi circola senza RC Auto contribuisce ad aumentare i costi delle polizze per tutti gli altri, alimentando un circolo vizioso di sfiducia e illegalità.

È un comportamento che mina le basi della convivenza civile e del rispetto reciproco. In un’epoca in cui è possibile confrontare facilmente le offerte assicurative online, scegliere formule flessibili e rateizzabili, e persino sospendere temporaneamente la polizza per i periodi di inutilizzo del veicolo, non esistono più scuse valide per sottrarsi a questo dovere.

La sicurezza stradale è una responsabilità condivisa, e ogni automobilista ha il compito di fare la propria parte.

Circolare senza assicurazione non è un risparmio: è un azzardo che può costare caro, a sé stessi e agli altri.