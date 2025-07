Servizi cimiteriali affidati per un anno alla ditta “Sant’Elena Service Group Srl” di Napoli

TERMOLI. Giunge al traguardo, finalmente, la procedura amministrativa per la gestione annuale del cimitero di Termoli.

Il Comune di Termoli ha ufficialmente affidato alla ditta S.E.S.G. Srl la gestione dei servizi cimiteriali, la manutenzione ordinaria e la custodia del cimitero comunale per un periodo di 12 mesi, con un impegno di spesa pari a 103.628,93 euro, inclusiva di Iva e oneri per la sicurezza.

La determinazione dirigenziale, firmata il 11 luglio 2025 dall’ingegner Antonio Plescia, segna la conclusione di una procedura di gara aperta avviata lo scorso dicembre e articolata in più sedute pubbliche, con la partecipazione di diverse aziende del settore. L’offerta della S.E.S.G. Srl (Sant’Elena Service Group S.r.l.) di Napoli è risultata la più vantaggiosa per l’ente, anche grazie alle garanzie offerte sul mantenimento dei livelli occupazionali e sul rispetto delle retribuzioni minime previste dal Ccnl di riferimento. Otto le ditte ammesse alla gara d’appalto.

L’appalto, che non è stato suddiviso in lotti per motivi tecnici legati all’indivisibilità delle funzioni, sarà finanziato interamente da fondi comunali ripartiti tra gli esercizi 2025 e 2026.

Il dirigente amministrativo Massimo Di Gregorio è stato nominato come Dec (Direttore dell’Esecuzione del Contratto), con conferma dell’assenza di cause di incompatibilità.