Servizi di guardia medica turistica attivi lungo la costa

TERMOLI. Dal primo luglio, fino al 31 di agosto 2025, in Piazza Aldo Moro a Campomarino, è operativa la Guardia Medica Turistica. Sempre nella cittadina bassomolisana, al via, domani 10 luglio, le attività dell’ambulanza India.

Guardia Medica Turistica in funzione, da oggi e per tutto il mese prossimo, pure a Termoli.

Domani, invece, sarà trasmessa una comunicazione al sindaco di Montenero di Bisaccia, per garantire nel medesimo comune lo stesso servizio per tutta l’estate.

Nella fascia adriatica della regione, dunque, sarà possibile contare su medici a disposizione dei turisti, quotidianamente, dalle 10:00 alle 18:00.

Un piano coordinato dal Direttore del Distretto di Termoli, Giovanni Giorgetta e che sta già registrando una risposta importante.

“Decine gli accessi giornalieri a Campomarino – ha spiegato il dottor Michele Papadopoli – è un grande gioco di squadra che ci sta garantendo la copertura territoriale. Una opportunità per i turisti e per gli stessi cittadini che si sentono maggiormente tutelati”