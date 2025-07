«Siamo ostaggio dei cinghiali: loro a spasso e noi costretti a rincasare alla svelta», lo sfogo a Colle della Torre

TERMOLI. È ormai diventata una scena abituale, quasi una triste routine: alle 22:30 di ieri, in via Giovanni Pascoli, a Colle della Torre, i cinghiali passeggiano indisturbati tra le case, incuranti della presenza umana.

Famiglie con bambini piccoli, persone con passeggini, anziani che cercano un po’ di refrigerio nelle ore serali: tutti costretti a rientrare in fretta o a rinunciare del tutto a uscire, per paura di imbattersi in questi animali selvatici. È inaccettabile che in un centro abitato si debba vivere con il timore costante di un incontro pericoloso. Non si tratta più di episodi isolati: è un problema quotidiano, che si ripete ogni sera.

I cinghiali non solo si aggirano tra le strade, ma spesso si avvicinano alle abitazioni, ai cassonetti, ai giardini. «E non bastavano i cani randagi, che già da tempo rappresentano un’altra criticità per il quartiere: ora anche i cinghiali», riferisce una residente, che parla così: «La situazione è fuori controllo. Personalmente, non porto più nemmeno il mio cane a passeggio: ho paura che possa essere aggredita. E quando si esce in macchina, ormai è quasi scontato incontrarli lungo la strada. Possibile che nessuno riesca a intervenire? Possibile che non ci siano soluzioni, che non si riesca a mettere in campo un piano serio per tutelare la sicurezza dei cittadini? Non si tratta di allarmismo, ma di realtà. Una realtà che sta esasperando chi vive qui, costretto a rinunciare alla propria libertà e tranquillità. Serve un intervento urgente, concreto, risolutivo. Perché vivere così, barricati in casa per paura degli animali selvatici, non è più tollerabile».