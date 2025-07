Sicurezza nel porto e campagna “Mare Sicuro”: parla il comandante della Guardia costiera Giuseppe Panico

TERMOLI. L’occasione della presentazione ufficiale della Corporazione dei Piloti marittimi, ospitata al Porto turistico “Marina di San Pietro” a Termoli è stata colta anche per approcciare, a quasi un mese dalla partenza del 15 giugno, l’evoluzione della campagna “Mare sicuro”, quella che vede impegnata la Capitaneria di Porto per mare e per terra, lungo tutto il litorale molisano e nell’arcipelago delle Isole Tremiti, intervistando il capitano di fregata Giuseppe Panico, che ha da poco traguardato il primo anno da comandante della Guardia costiera a Termoli.