Sicurezza urbana e viabilità: istituito il terzo turno serale per la Polizia locale

TERMOLI. Sull’esigenza di avere a disposizione la Polizia locale di sera ci siamo spesi più volte. Modificato il regolamento sull’orario di lavoro del personale dipendente e istituisce un terzo turno per la Polizia Locale.

Questa misura, valida dall’11 luglio al 31 agosto 2025 , mira a rafforzare la sicurezza e il controllo del territorio durante il periodo estivo , caratterizzato da un notevole afflusso di persone e eventi di risonanza nazionale. La decisione è stata presa durante una riunione della Giunta Balice.

Il Comune di Termoli è riconosciuto come un centro nevralgico per i comuni del Basso Molise. L’Amministrazione Comunale ha tra i suoi obiettivi prioritari l’incremento della sicurezza percepita e reale, attraverso un controllo attivo e costante per garantire la tranquillità dei cittadini e della comunità. Negli ultimi anni, le competenze della Polizia Locale sono aumentate esponenzialmente a causa delle crescenti esigenze , ma l’esiguità del personale ha reso difficile fornire prestazioni equilibrate e risposte adeguate all’utenza con l’attuale orario di servizio.

Attualmente, l’orario di servizio del personale assegnato al Comando di Polizia Municipale è articolato su due turni: 8:00-14:00 (I° turno) e 14:00-20:00 (II° turno), con un’estensione 07:30-19:30 durante il periodo scolastico. In via sperimentale, per il periodo dall’11 luglio al 31 agosto 2025, è stato istituito un terzo turno, dalle ore 19:00 all’01:00.

I turni esistenti saranno rimodulati come segue: I turno dalle ore 07:00 alle ore 13:00, II turno dalle ore 13:00 alle ore 19:00 e III turno dalle ore 19:00 alle ore 01:00. Il terzo turno richiederà una presenza minima di 3 operatori: una pattuglia (n.3 APL) e una centrale operativa (n.1), con la possibilità di variazioni in base alle esigenze di servizio. Il servizio operativo non verrà effettuato in assenza del contingente minimo.

Questa modifica è stata proposta dal Comandante della Polizia Locale nella relazione prot. n. 38687 del 19.06.2025, successivamente rettificata con nota prot. n. 41655 del 02.07.2025. La delibera accoglie tale proposta al fine di garantire un potenziamento del controllo sul territorio per preminenti esigenze di sicurezza pubblica.

La delibera comporta la modifica dell’articolo 2, comma 1, lettera b) del Regolamento per la disciplina dell’orario di servizio e dell’orario di lavoro della Polizia Locale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 24.04.2020.

La nuova formulazione prevede che, in deroga a quanto stabilito dalla precedente lettera a), possano essere previsti altri turni programmati (ad esempio dalle ore 18:00-24:00, 19:00-01:00, 20:00-02:00), per particolari periodi dell’anno (esempio periodo estivo) in ragione delle esigenze di sicurezza e controllo del territorio anche in orario serale e notturno.

L’orario di lavoro potrà essere articolato nei seguenti turni: dalle ore 6:00 alle ore 12:00 / dalle ore 12:00 alle ore 18:00, dalle ore 18:00 alle ore 24:00; oppure dalle ore 07:00 alle 13:00 / dalle ore 13:00 alle ore 19:00 e dalle ore 19:00 alle ore 1:00; oppure dalle ore 8:00 alle ore 14:00 / dalle ore 14:00 alle ore 20:00 e dalle ore 20:00 alle ore 2:00.

È previsto che l’orario possa essere modificato per esigenze straordinarie e motivate, nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti.

In merito, lo scorso 8 luglio si è svolto un confronto con le organizzazioni sindacali e la Rsu, ai sensi dell’art. 5 del Ccnl 2019-2021, in merito all’orario di servizio del personale di Polizia Locale. Dalle risultanze di questo confronto è emersa la necessità di integrare l’orario di servizio con l’istituzione di un nuovo turno.

Questa iniziativa intende arantire una maggiore sicurezza per i cittadini e i visitatori durante i mesi estivi.