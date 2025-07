Sisto (Prc): «Ponte finito ma ancora chiuso: il paradosso di un’infrastruttura fantasma»

GUGLIONESI. «Ponte finito ma ancora chiuso: il paradosso di un’infrastruttura fantasma». Torna a cavalcare la polemica ‘viaria’ il segretario regionale del Prc, Pasquale Sisto, a Guglionesi.

«C’è un ponte nuovo di zecca, asfaltato, con barriere di sicurezza installate e lavori formalmente conclusi. Ma resta chiuso. È il paradosso che si consuma lungo la Strada Provinciale 126, nel tratto che attraversa il Fosso di Ruta, nel territorio di Guglionesi, poco prima dell’innesto sulla Fondovalle del Biferno. Il ponte 46/8, oggetto di demolizione e ricostruzione, è lì, pronto. Eppure, a ieri – 8 luglio 2025 – non è stato riaperto al traffico. E con esso resta bloccata un’intera comunità».

A denunciarlo è Pasquale Sisto, segretario regionale del PRC-SE Molise, in una nota che fotografa con lucidità e amarezza una situazione che ha ormai superato i limiti della tolleranza. I lavori, previsti inizialmente per marzo e poi slittati a maggio, sono terminati. Lo dimostrano le immagini scattate questa mattina: asfalto steso, segnaletica pronta, barriere montate. Ma la strada resta sbarrata da blocchi di cemento. Nessuna comunicazione ufficiale, nessuna data certa per la riapertura. Solo silenzio.

Nel frattempo, i disagi si moltiplicano. Non solo per i cittadini di Guglionesi, ma per tutto il Basso Molise lato sinistro del Biferno. Perché quel ponte non è un’opera secondaria: è un nodo vitale per raggiungere la Bifernina, Campobasso, la zona industriale di Termoli, l’autostrada A14, Atessa. E con il Ponte dello Sceriffo chiuso da sette anni ai mezzi pesanti, le alternative sono un incubo: strade dissestate, deviazioni chilometriche, tempi di percorrenza raddoppiati.

Ma c’è di più. Come spesso accade quando l’istituzione si ritira, il vuoto viene colmato dall’improvvisazione. Alcuni automobilisti, esasperati, hanno abbattuto le reti metalliche che impedivano il passaggio e attraversano il ponte abusivamente, per poi infilarsi in stradine interpoderali. Una scorciatoia illegale, certo, ma anche un gesto disperato. E intanto l’asfalto nuovo si rovina, sotto il peso di mezzi agricoli che non dovrebbero ancora transitare.

La domanda è semplice: perché? Perché un ponte completato non viene riaperto? Cosa manca? Un collaudo? Un’autorizzazione? Un taglio del nastro? E soprattutto: perché nessuno lo dice? Il silenzio istituzionale è assordante. E in questo silenzio, cresce la frustrazione, si logora la fiducia, si alimenta la rassegnazione.

La nota di Sisto non è solo una denuncia: è un atto di responsabilità politica. Perché non si può più accettare che in Molise – nel 2025 – un ponte diventi un miraggio, un’opera fantasma, un simbolo di inefficienza e abbandono. Non si può più accettare che la mobilità di un intero territorio venga sacrificata sull’altare della burocrazia o dell’indifferenza.

Il ponte 46/8 è pronto. Ora tocca alla Provincia di Campobasso – e a chi ha la responsabilità della viabilità – fare l’unica cosa sensata: riaprirlo. Subito. Senza ulteriori rinvii, senza scuse, senza cerimonie. Perché ogni giorno di ritardo è un torto ai cittadini. E ogni chilometro in più, una ferita alla dignità di un territorio che merita rispetto.