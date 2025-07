“Sociologia del territorio”: la proposta arriva in Regione

CAMPOBASSO. Nella sede del Consiglio regionale del Molise, la consigliera delegata alle Politiche Sociali Stefania Passarelli ha incontrato la delegazione del Dipartimento regionale Sociologi Molise composta da Giuseppe Colombo, vicepresidente dipartimento (Sociologo dell’Educazione), da Giovanna Di Soccio (Sociologa della Salute), da Jenny Turcinovic (Sociologa del Territorio) e Marco Di Froscia (Sociologo Quantitativo).

La delegazione del Dipartimento Sociologi del Molise ha illustrato alla consigliera la proposta di istituire un servizio di Sociologia del Territorio riguardante l’insieme coerente e coordinato delle attività sociologiche necessarie per soddisfare i bisogni dei cittadini e contribuire al benessere nel sistema di convivenza e prevenzione del disagio relazionale nella famiglia, nella scuola e nella comunità.

Il Servizio avrà anche la capacità di analizzare gli aspetti, sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo, peculiari della società e valutare i bisogni della comunità territoriale di riferimento onde favorire la programmazione, la gestione e la valutazione degli interventi in ambito sociale e di rigenerazione urbana.

Nel corso dell’incontro, il vicepresidente Colombo ha trasmesso alla consigliera Passarelli i saluti della presidente del dipartimento, la prof.ssa Antonella Golino, docente di Sociologia Generale presso l’Università degli Studi del Molise, attualmente impegnata in una Conferenza accademica dell’Ais all’Università degli Studi di Siena e ha riferito anche delle esperienze svolte in Campania e in Abruzzo a proposito del servizio della Sociologia del Territorio.

La consigliera si è resa disponibile a nuovi incontri al fine di approfondire la proposta del Dipartimento dei Sociologi del Molise alla luce delle normative regionali e nazionali e del Piano sociale regionale 2025-2027.