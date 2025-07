Sorteggio e “Aspettando San Basso”, la viabilità al porto

TERMOLI. L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha emanato l’Ordinanza n. 44/2025, con cui si regolamenta la viabilità nell’area portuale di Termoli in occasione delle manifestazioni pubbliche “Estrazione della barca del Santo Patrono San Basso” e “Aspettando San Basso”, previste nei giorni 19 e 26 luglio 2025.

In queste due date, dalle ore 19.00 fino alle 2.00 del giorno successivo, le strade lungo la banchina di riva saranno interessate da limitazioni alla circolazione, che dovrà avvenire con velocità non superiore a 20 km/h e ulteriormente ridotta a passo d’uomo in presenza di pedoni. Tale provvedimento, adottato in sinergia con le autorizzazioni rilasciate e il nulla osta della Capitaneria di Porto, ha l’obiettivo di garantire la sicurezza dei partecipanti e degli operatori coinvolti. Sono esentati dalle limitazioni i veicoli utilizzati per l’organizzazione delle manifestazioni e quelli appartenenti alle autorità portuali, forze dell’ordine e servizi di emergenza.

L’Associazione San Basso 7.0, promotrice degli eventi, è tenuta ad acquisire tutte le necessarie autorizzazioni e a predisporre personale incaricato di informare i conducenti in transito circa le modifiche temporanee alla viabilità. L’ordinanza, pubblicata il 18 luglio 2025, entra in vigore lo stesso giorno e sarà diffusa attraverso il Portale dell’Amministrazione Trasparente e altri canali informativi, mentre i contravventori saranno soggetti alle sanzioni previste dalla legge.

L’Autorità portuale si dichiara esonerata da responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dall’attuazione del provvedimento, che si configura come strumento essenziale per favorire il regolare svolgimento delle celebrazioni religiose e culturali legate al Santo Patrono, preservando al contempo l’ordine e la sicurezza nell’area interessata.