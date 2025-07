Spiaggia Abile a Montenero: “Il mare ora accoglie tutti”

MONTENERO DI BISACCIA. È stata presentata nel pomeriggio di sabato 26 luglio presso il lungomare Cristoforo Colombo, a nord del Porto Turistico Marina Sveva, nei pressi del chiosco El Chiringuito, la Spiaggia Abile della Marina di Montenero di Bisaccia.

Un momento di festa, quello voluto dal sindaco Simona Contucci, che ha comunque coinvolto emotivamente il pubblico presente all’incontro, in una partecipazione sentita e profonda in cui il tempo è sembrato dilatarsi, fino quasi a fermarsi nel momento in cui è stata declamata la splendida poesia di Egizia Priore.

Oltre all’intero gruppo di maggioranza al Comune di Montenero di Bisaccia, erano presenti per l’occasione anche i rappresentanti dei Comuni di Petacciato (con il sindaco Antonio Di Pardo), di Termoli (con l’assessore Silvana Ciciola) e di Campomarino (con l’assessore Rossella Panarese); presenti inoltre l’Arch. Fulvio Loreto, la Project Manager di Spiaggia Abile, operatori turistici della Marina di Montenero di Bisaccia, i rappresentanti di alcune aziende che hanno contribuito alla realizzazione delle strutture, la presidente dell’Associazione Una Mano per la Vita Onlus, Viviana D’Aulerio, la presidente della Consulta comunale per le Politiche a Favore delle Persone con Disabilità, Donatella Di Stefano, tante famiglie e soprattutto loro, i protagonisti assoluti dell’evento, i ragazzi che hanno svolto i Tirocini di Inclusione sociale e gli associati a Una Mano per la Vita Onlus, i quali saranno sicuramente tra i fruitori della Spiaggia Abile. Presente anche Carla Pasquarelli, vicepresidente Angsa Molise e responsabile dell’Agenzia Formativa per lo Sviluppo Sostenibile per i Tirocini di Inclusione Sociale.

Il sindaco Simona Contucci ha rivolto i propri ringraziamenti, il proprio saluto e quello dell’Amministrazione Comunale a tutti i presenti, ripercorrendo brevemente il percorso del Progetto Spiaggia Abile e illustrando i risultati raggiunti. Contucci ha inoltre ringraziato tutti coloro che, a vario titolo e ruolo, hanno contribuito alla realizzazione del progetto Spiaggia Abile, ponendo l’accento anche sull’importanza che assume il progetto stesso nel panorama regionale, elencandone le qualità, specie nella promozione della cultura dell’inclusione.

Successivamente è intervenuto il consigliere comunale Antonio Potalivo, che si è detto molto soddisfatto del percorso che lo ha visto impegnato nel progetto Spiaggia Abile, definendolo come “un sogno che diventa realtà”.

A seguire l’intervento di Viviana D’Aulerio che, dopo aver parlato del progetto e dell’impegno quotidiano dell’Associazione da lei presieduta a favore dei ragazzi con disabilità, ha presentato al pubblico i ragazzi dell’Associazione, con il loro bagaglio di esperienze e soprattutto di speranze.

Subito dopo il saluto della presidente della Consulta, Donatella Di Stefano e la consegna degli attestati ai neo Disability Manager. Presente all’incontro anche il parroco don Stefano Rossi, che ha coinvolto i presenti in una preghiera collettiva e asperso con acqua benedetta la nuova struttura.

“La realizzazione degli spazi attrezzati sul litorale molisano – ha dichiarato a margine dell’evento Simona Contucci – rappresenta un’azione integrata e sinergica tra pubblico e privato, come dimostra ad esempio la fase di mappatura iniziale delle strutture turistiche, l’analisi dei bisogni e la consegna finale, a 20 operatori turistici della costa, di kit composti da sedie job, passerelle rimovibili e mappe tattili.

Inoltre, il progetto Spiaggia Abile, grazie a una convenzione siglata con l’Università La Sapienza di Roma – dipartimento di Giurisprudenza – ha dato la possibilità a 11 molisani provenienti da Enti Pubblici partner di progetto e associazioni aderenti, di frequentare il Corso di Alta Formazione di Disability Management, che ha restituito ai partecipanti competenze importanti e spendibili nel panorama del pubblico, dell’associazionismo e del mondo privato.

Non va poi dimenticata la splendida esperienza fornita dai Tirocini di Inclusione Sociale, che ha dato a tante persone con disabilità del nostro territorio la possibilità di vivere esperienze di inclusione sociale molto belle e piene di risultati positivi, come testimoniato anche da recenti dichiarazioni pubbliche fornite dai tirocinanti stessi e dalle loro famiglie.

Un punto di partenza e non di arrivo, quello di Spiaggia Abile – continua Contucci – che speriamo funga da esempio per aumentare il livello di accessibilità infrastrutturale e la cultura dell’inclusione in Molise. In qualità di sindaco del Comune Capofila di questo progetto mi sento assolutamente onorata di averne fatto parte, oltre che gratificata dai risultati ottenuti fino ad oggi.

Nel ricordare che Montenero di Bisaccia, oltre agli spazi accessibili sulla spiaggia, ha realizzato anche un gioco per bambini, anch’esso interamente inclusivo e accessibile, informo che la Spiaggia Abile avrà un servizio di assistenza dalle ore 8:30 alle ore 19:30 (come da Ordinanza balneare): per qualsiasi informazione in merito all’assistenza, ci si potrà rivolgere al numero 350.089.4213.

Rivolgo infine l’appello ai monteneresi e agli ospiti della Marina di Montenero di Bisaccia di vivere la Spiaggia Abile come un luogo libero e accessibile a tutti e di custodirlo con cura, per dare la possibilità di vivere davvero un mare senza barriere architettoniche e soprattutto senza barriere culturali”.

Dopo i saluti istituzionali e la consegna degli attestati ai nuovi Disability Manager, i ragazzi che hanno svolto i Tirocini di Inclusione Sociale si sono adoperati con cura e determinazione a servire l’aperitivo ai presenti, per poi recarsi in spiaggia per una foto di gruppo. La serata è proseguita con le note del gruppo “Gli amici di Damiano”, che hanno intrattenuto gli ospiti con grande passione ed entusiasmo, sotto le palme e gli ombrelloni del vicino chiosco “El Chiringuito”, che si ringrazia ancora una volta per la squisita disponibilità.

Qui di seguito la poesia di Egizia Priore:

ABBRACCIO DI MARE

Il mare resta,

incanta,

induce meraviglia – senza giudizio.

Attende nuove albe

per lasciar le onde infrangersi e sognare.

Tra salsedine,

sale,

e vento,

accoglie ogni corpo, ogni storia,

lontano da archetipi insani.

Permette a tutti — ora davvero tutti —

di bagnarsi e lasciarsi cullare.