“Spiaggia Abile”: entro fine luglio aperto i quattro tratti accessibili sulla costa molisana

TERMOLI. Si entra sempre più nel vivo del progetto “Spiaggia Abile”. Questa iniziativa si propone come un esempio virtuoso di inclusione sociale e culturale, capace di garantire a chiunque, indipendentemente dalle proprie capacità motorie, il diritto di vivere pienamente l’esperienza del mare, del tempo libero e della vacanza. Alla presenza dell’assessore all’Ambiente di Termoli, Silvana Ciciola, e grazie alla collaborazione attiva dei gestori dei residence e degli stabilimenti balneari cittadini, sono stati distribuiti i primi kit contenenti sedie job – speciali carrozzine in grado di muoversi agevolmente sulla sabbia e in acqua – passerelle removibili per facilitare l’accesso al litorale e altri ausili pensati per abbattere le barriere architettoniche e culturali che ancora oggi impediscono a molte persone di vivere il mare in autonomia e sicurezza.

La consegna di questi ausili rappresenta solo una parte di un progetto molto più ampio, promosso su scala regionale e che coinvolge attivamente i Comuni di Campomarino, Montenero di Bisaccia e Petacciato, oltre ovviamente a Termoli. finanziato dall’Ufficio per le Politiche in favore delle Persone con Disabilità della presidenza del Consiglio dei ministri, Spiaggia Abile non si limita alle infrastrutture: è una vera e propria strategia integrata che mira a creare una rete di servizi, opportunità e relazioni che possano contribuire a una società più giusta e inclusiva. A questo scopo, sono previsti tirocini lavorativi rivolti a persone con disabilità presso le strutture turistiche, percorsi di formazione dedicati agli operatori e ai gestori degli stabilimenti, nonché agli amministratori locali, e servizi di accoglienza accessibile che possano garantire a tutti informazioni chiare, assistenza qualificata e strumenti digitali innovativi in grado di promuovere un’immagine positiva e inclusiva del litorale molisano.

Il cuore pulsante del progetto rimane però la spiaggia attrezzata realizzata sul tratto nord del litorale di Termoli, nelle vicinanze del Lido Blutuff: uno spazio pubblico progettato per eliminare ogni barriera, architettonica ma anche culturale, in cui ogni cittadino possa sentirsi accolto e libero di godersi il mare senza alcuna limitazione.

Qui, infatti, si può apprezzare la piena autonomia garantita da passerelle removibili per raggiungere la battigia, sedie job che consentono di muoversi comodamente sulla sabbia e in acqua e servizi igienici attrezzati per ogni tipo di esigenza. Si tratta di un esempio tangibile di come una città possa concretamente interpretare il concetto di “cittadinanza universale”, estendendo i diritti e le opportunità anche a chi, troppo spesso, si vede ancora escluso o relegato ai margini dell’esperienza sociale. Tra il 25 e il 30 luglio, un ricco calendario di eventi pubblici accompagnerà la presentazione e inaugurazione ufficiale delle quattro spiagge attrezzate del progetto, coinvolgendo amministrazioni comunali e regionali, associazioni, cittadini e persone con disabilità. Si comincia oggi, a Campomarino, con un momento celebrativo al Lungomare degli Aviatori, in una porzione di spiaggia dotata di 15 postazioni con ombrellone, servizi igienici differenziati e passerelle di accesso gratuite per tutti i cittadini. Qui, la comunità è chiamata a partecipare a un evento pubblico, durante il quale saranno illustrati i vantaggi concreti delle nuove dotazioni, e sarà possibile confrontarsi con le istituzioni e conoscere da vicino le innovazioni introdotte.

Il 26 luglio sarà la volta di Montenero di Bisaccia, dove si terrà il colorato evento “Tuffaperitivo” presso il Porto Turistico Marina Sveva, a nord del porto. Questa festa unisce interventi istituzionali a momenti di convivialità e spettacolo, con la partecipazione attiva dei tirocinanti coinvolti nel progetto.

Dopo i saluti della Sindaca Simona Contucci, il pubblico potrà assistere alla presentazione degli ausili, seguire testimonianze autentiche di chi ha sperimentato direttamente i servizi e vivere insieme un bagno in mare dei ragazzi in carrozzina, simbolo della piena inclusione e autonomia finalmente raggiunte. L’aperitivo offerto dai tirocinanti e la musica dal vivo curata dal gruppo “Gli amici di Damiano” porteranno infine un’atmosfera festosa e di condivisione, sottolineando il valore umano e culturale dell’iniziativa. Petacciato ospiterà l’incontro del 28 luglio presso la Marina lato sud, con una cerimonia istituzionale animata da figure di primo piano del territorio: il Sindaco Antonio Di Pardo, le assessore Valentina Micozzi e Cristina Limone, e la consigliera regionale Stefania Passarelli.

L’evento prevede la proiezione di un video che racconta la spiaggia attrezzata e il centro della città come luogo accessibile e inclusivo. Sarà inoltre presentata la nuova figura del Disability Manager, ricoperta dalla dottoressa Roberta Ramunno, il cui ruolo sarà fondamentale per mantenere vivo e coordinato il supporto alle persone con disabilità. Un suggestivo spettacolo teatrale, che unisce musica e parole a cura di Gerardo Mautone e Greta Rodan, arricchirà il programma, offrendo uno spazio di riflessione e valorizzazione culturale intorno al tema dell’inclusione. Chiuderà il ciclo il grande evento conclusivo di Termoli, previsto per il 30 luglio sul Lungomare nord Cristoforo Colombo, accanto al Lido Blutuff.

Questa cerimonia rappresenterà un momento simbolico di consegna della spiaggia attrezzata alla città e ai suoi cittadini, in un gesto che vuole incarnare l’impegno concreto verso una società più accessibile e solidale. Con la partecipazione di autorità nazionali, regionali e locali – tra cui il presidente della Regione Molise Francesco Roberti, il Sindaco di Termoli Nico Balice, l’Assessora comunale alle Politiche Sociali Mariella Vaino e la consigliera Stefania Passarelli – sarà illustrato il lavoro svolto finora, i risultati raggiunti e le prospettive future del progetto Spiaggia Abile. Momenti di testimonianza diretta e di condivisione accompagneranno questa giornata speciale, segnando ufficialmente l’avvio di una nuova stagione per le spiagge molisane, basata su principi di uguaglianza, partecipazione e inclusione. Spiaggia Abile non è solo un insieme di installazioni e servizi, ma il cuore visibile di un cambiamento sociale più vasto, che mira a creare una rete diffusa di opportunità, supporti e cultura inclusiva su tutto il territorio Molise. Attraverso la collaborazione tra enti pubblici, privati, associazioni sociali e comunità locali, il progetto tenta di abbattere non solo barriere fisiche, ma anche pregiudizi e discriminazioni, restituendo dignità e diritti a chi ha spesso incontrato difficoltà nell’accesso a luoghi e esperienze basilari come il relax al mare. Il mare, simbolo stesso di libertà e benessere, diventa così uno spazio di tutti, una risorsa condivisa e accessibile che rappresenta il bene comune più prezioso.

Il messaggio che emerge da questa iniziativa è chiaro e potente: “Molise senza barriere, il mare non fa differenze, noi nemmeno”. Si tratta di un impegno che va oltre l’estate 2025 e che vuole incarnare una cultura del rispetto e dell’inclusione capace di durare nel tempo, promuovendo modelli di turismo responsabile, sostenibile e attento alle esigenze di ogni persona. Il progetto Spiaggia Abile si pone quindi non solo come modello di buon governo e innovazione sociale per la regione, ma come esempio da seguire a livello nazionale per la capacità di costruire ponti tra le diversità e valorizzare il pieno esercizio dei diritti per tutti.

In definitiva, l’adozione dei kit di ausili, l’attivazione di servizi integrati e il coinvolgimento delle comunità locali rappresentano un concreto passo avanti verso un sistema turistico realmente inclusivo e accessibile. La strada è tracciata, la sfida è lanciata, e il Molise dimostra con i fatti cosa significhi costruire una società aperta, solidale e senza esclusioni, dove il diritto al mare, al gioco e alla socialità è davvero un diritto universale e inviolabile.