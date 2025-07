Stefano Fresi ospite speciale dell’Alta Marea Festival 2025

TERMOLI. L’attore Stefano Fresi sarà l’ospite speciale della 5ª edizione di Alta Marea Festival, la rassegna di cinema e arte che si terrà da venerdì 25 a domenica 27 luglio nel borgo antico di Termoli, organizzata dall’omonima associazione composta da Antonio De Gregorio (regista e direttore artistico del festival), Valentina Salierno (responsabile comunicazione), Adele Sorressa e Chiara Tuttolani (responsabili della sezione arte e graphic designer). Le serate del festival saranno presentate dall’attore Marco Caldoro. L’ingresso è libero su prenotazione dal sito https://qrco.de/bdhi7D e il programma completo è disponibile su www.altamareafestival.it.

La rassegna porterà nel borgo le tre anime del festival: il cinema, con quattordici cortometraggi in concorso firmati da giovani registi, l’arte, con una mostra fotografica a bordo di un peschereccio, e la musica, da sempre elemento distintivo dell’evento, con concerti e dj set tra spiaggia e centro storico. Il tema di quest’anno è “Prospettive”, una riflessione sulla luce, sulle idee e sulle energie necessarie a vivere e restare nei piccoli luoghi, anche nei momenti più oscuri.

Il festival sarà anticipato da un’anteprima musicale sabato 19 luglio al Lido Panfilo con il concerto al tramonto della cantautrice vicentina Nicol (ore 19, ingresso libero), già nota per la sua partecipazione a Sanremo Giovani 2024, e, prima di lei, il live di Lorenzo Salvetti, finalista a X Factor nello stesso anno. La serata continuerà con il dj set di Piermarinetz dalle 21.

«Siamo arrivati al quinto anno, un primo grande traguardo per tutta la squadra e per la città – ha dichiarato il direttore artistico Antonio De Gregorio –. In questi anni abbiamo dimostrato che qui c’è fame di cultura, di spazi e occasioni che stimolino curiosità e confronto. Il nostro obiettivo è stato proprio questo: offrire nuovi sguardi e nuova linfa al territorio. Vivremo tre giorni di cinema d’eccellenza, con i lavori più interessanti in circolazione, giovani musicisti attivi in tutta Europa, e mostre e talk che celebrano la creatività del nostro tempo».

OMAGGIO A FRESI

Ospite d’eccezione sarà Stefano Fresi, attore romano noto per film come Smetto quando voglio. Fresi incontrerà il pubblico sabato 26 luglio dalle ore 21 in piazza Duomo, in occasione della proiezione del film di Antonio Padovan Il Grande Passo, dove è tra i protagonisti. Seguirà un dialogo con la giornalista e critica cinematografica Martina Barone. Fresi ha recitato in film come Romanzo criminale (2005), Riprendimi (2008) e si è distinto per il ruolo di Alberto Petrelli in Smetto quando voglio, che gli è valso la candidatura al David di Donatello come miglior attore non protagonista. Dal 2017 fa parte anche del cast della serie I delitti del BarLume.

Sempre sabato 26 luglio, alle ore 19.30 presso Borgomastro, è previsto un talk sul futuro dell’audiovisivo molisano con un focus sulla Molise Film Commission, alla presenza del produttore cinematografico Gianni Meglio, del presidente della Regione Francesco Roberti, del consigliere alla Cultura Fabio Cofelice, dell’attore Marco Caldoro, della production manager Marilena La Ferrara, dell’aiuto regista Giacomo Di Niro e del regista Pierfrancesco Citriniti.

I 14 cortometraggi in concorso saranno proiettati venerdì 25 e domenica 27 luglio in Largo Tornola dalle ore 21. Raccontano temi attuali e universali: amori e fantasie, carcere, salute mentale, rapporto genitori-figli. La giuria sarà composta dall’attore Nando Irene, dall’attrice Angela Curri, dalla divulgatrice Bianca Iannucci, dall’attore e produttore Giulio Neglia e da Caterina Riva, direttrice del MACTE di Termoli.

I premi in palio per questa edizione 2025 saranno: Miglior cortometraggio (a cura di Studio Ekò), Miglior attore, Miglior attrice, Miglior regista (a cura di KeyPartner), Miglior fotografia, Miglior poster e Premio del pubblico, assegnato da una giuria popolare di 100 persone.

Tra i titoli più attesi spicca La Confessione di Nicola Sorcinelli, finalista al David di Donatello, con Romana Maggiora Vergano e Andrea Arcangeli. In programma anche Dagon di Paolo Gaudio, Chiamare casa sempre lo stesso posto di Giulia Bossi, Rapacità di Martina Mele, Kairos di *Francesco Lovino, La Fuga dei Folli di *Emilio Fallarino, Caino di *Angelo Giordano, Ya Hanouni di *Lyna Tadount e Sofian Chouaib, Dieci Secondi di *Roberta Palmieri, Cronaca Rosa di *Domenico Pezone, Comunque Bene di *Beatrice Baldacci, The Tooth di *Sergei Annenkov, Due Sorelle di *Antonio De Palo e Né una né due di Lucia Catalini.

Sul fronte musicale, il festival accoglierà ogni giorno live e dj set. Venerdì 25 luglio, dalle 19, il tramonto al Borgomastro sarà accompagnato dalle sonorità di Miriam Bonanno, mentre dalle 23 al Diez si esibirà il giovane Luca Sorrentini. Sabato 26 sarà la volta di MasaMasa, che presenterà a Largo Tornola il suo nuovo album Alta Fedeltà (ore 23). Domenica 27 chiude il festival il dj set di Cristian Comes (ore 23, Diez). Ogni sera alle 21.30 in Piazza Bisceglie, spazio anche a Radio Tamarindo, con open mic, interviste e selezioni musicali che diventeranno podcast live.

Il mondo dell’arte sarà protagonista della mostra “Vista mare. Respirare ancora”, a cura di Pazlab, allestita sul peschereccio Maria Domenica nel porto di Termoli. L’inaugurazione si terrà venerdì 25 luglio alle 19.30. La mostra sarà visitabile ogni giorno dalle 19.30 alle 23, e proseguirà simbolicamente in mare, navigando con le reti cariche di storie. Le opere esposte, parte del progetto Memory is Not a File di Damiano Carrera, recuperano diapositive Kodachrome da tutto il mondo, testimonianze intime e dimenticate.

Sempre venerdì, alle ore 18.30 alla banchina del porto, sarà ospite Livia Satriano, ideatrice della celebre pagina Libri belli, protagonista del talk I Bellissimi di Libri Belli insieme a Maria Angela Nestola. Alle 15 presso Casa Museo Stephanus, verrà presentata la residenza artistica “la 30h” a cura di Macfest: un concorso gratuito per videomaker, che avranno 30 ore per creare un cortometraggio a Termoli. I lavori saranno proiettati domenica 27 luglio alle 17, seguiti alle 18.30 dal documentario Se Solo Poteste Vedere di Alfredo Arciero e dal talk sull’educazione cinematografica.

Domenica 27 luglio, in piazza Bisceglie, spazio anche ai più piccoli con Mare di Storie, il laboratorio per bambini a cura di Cipì – Il Punto Lettura di Tricase, ideato da Chiara Parisi. Il progetto “Illustrazioni Narrate”, nato durante la pandemia, unisce lettura, scrittura e illustrazione per avvicinare i più piccoli alla letteratura.

Alta Marea Festival è realizzato con il supporto del Comune di Termoli e della Regione Molise.

Sponsor: Brico Ok Termoli, Studio Ekò, KeyPartner, Marina di San Pietro, Fresco Yo, FIS – Fabbrica Italiana Sintetici.

Info: info@altamareafestival.it – www.altamareafestival.it