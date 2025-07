Suor Berchmans: i 70 anni di vita consacrata

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Si festeggia suor Berchmans per i 70 anni di vita consacrata.

Rendere grazie al Signore per il dono della vocazione e dell’amore più grande, fonte di ogni bene. Oggi, domenica 13 luglio 2025, le suore discepole di Gesù Eucaristico, hanno festeggiato i settant’anni di vita consacrata di suor Berchmans. Un momento di preghiera, incontro e condivisione per le religiose durante la santa messa celebrata da don Costantino nella chiesa dell’Istituto Sacro Cuore di Santa Croce di Magliano. Una giornata di rendimento di grazie a Dio e di festa che segue quella celebrata domenica 6 luglio a Tricarico (Matera) insieme alle consorelle che hanno raggiunto sessanta e settant’anni di vita consacrata nella Congregazione fondata dal vescovo, mons. Raffaello Dalle Nocche. Don Costantino ha ringraziato di cuore suor Berchmans per il prezioso servizio reso alla comunità in cui è stata anche superiora, rimarcando il senso di una vita donata al Signore, a ogni sorella e fratello che ha incontrato lungo il cammino. Auguri di ogni bene dalla parrocchia Sant’Antonio di Padova e da tutta la comunità di Santa Croce in cui le suore discepole di Gesù Eucaristico continuano a essere un punto di riferimento.