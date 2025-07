Tanta commozione per l’ultimo saluto a Gabriele Primiano

TERMOLI. Una mattinata densa di emozioni quella vissuta oggi presso la Chiesa di Santa Maria degli Angeli, dove si è celebrato il rito funebre di Gabriele Primiano (chiamato Scherzotti), storico ex calciatore dell’Us Termoli degli anni ‘70 e ‘80.

Numerosi amici ed ex compagni di squadra hanno voluto rendere omaggio a Gabriele, simbolo di un’epoca fulgida per il calcio termolese: presenti Enrico e Valerio Montanaro, Salvatore Cardamone, Tiziano Toilo, Nicolino Di Pinto, Silvio Campofredano e molti altri ancora. A rappresentare la passione senza tempo per quei colori, anche una delegazione degli ultras della Curva Marco Guida.

Tantissimi i parenti e la gente comune accorsa per l’ultimo saluto, a testimonianza dell’affetto e della stima che circondavano Gabriele. Commovente la disperazione della signora Rossella e dei due giovani figli, Giovanni e Luca, che nel momento del distacco, dopo la benedizione impartita dal parroco Don Gabriele Morlacchetti, tra le lacrime si sono rivolti verso il papà con parole strazianti: “Non ci abbandonare”.Davanti al portone della chiesa, uno striscione imponente firmato dalla Curva Marco Guida recitava:

“Ciao G. Primiano, buon viaggio. R.I.P.”

Buon viaggio davvero, Gabrie’.